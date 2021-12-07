Вторник, 7 Декабря 2021 15:14

АрмИнфо.Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Вся жизнь Гургена Рубеновича была посвящена служению Родине и авиации. При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них - поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга "Вертолеты России", а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Гурген Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно с обучением занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ. С 1961 года он работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков- испытателей.

С 1962 по 1993 год Гурген Рубенович трудился на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. С 1974 года Карапетян работал на должности старшего летчика-испытателя завода. Поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми- 14, Ми-24 и их модификаций. В период с 1962 по 1982 годы установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.

В мае 1986 года Карапетян в составе экипажа вертолета Ми-26 принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

24 января 1991 года указом Президента СССР Михаила Горбачева за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, летчику-испытателю Гургену Рубеновичу Карапетяну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Всего Карапетян освоил несколько десятков типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций - более 100. Он провел в воздухе более 5500 часов, летал на всех типах вертолетов марки "Ми".

Завершив свою летную карьеру, Гурген Рубенович трудился на должностях заместителя генерального директора МВЗ им. Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов, передавая свой бесценный опыт новым поколениям летчиков­испытателей и вертолетостроителей.