Вторник, 7 Декабря 2021 14:37

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района.

Так, в МИД РА констатировали, что согласно азербайджанским СМИ, Алиев потребовал принять их условия и назвать " конкретную дату, когда откроется так называемый Зангезурский коридор (коридор через Сюникскую область РА - ред.)" и обвинил РА в неискреннем подходе по вопросу дорог и коммуникаций.

В этой связи в армянском внешнеполитическом ведомстве, в частности подчеркнули:

"Во-первых, договоренности о дорогах и коммуникациях между Арменией, Азербайджаном и Россией зафиксированы в заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. В этих заявлениях нет никаких обязательств, условий или договоренности о предоставлении Арменией Азербайджану коридора или пути коридорного значения.

Во-вторых, в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксирована договоренность сторон о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. В том же заявлении говорится, что Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой.

В-третьих, согласно заявлению от 11 января 2021 года, для реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе была создана трехсторонняя рабочая группа под председательством заместителей премьер- министров Армении, России и Азербайджана.

В-четвертых, пункт 3 заявления от 11 января 2021 года предусматривает, что сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп в этих областях для реализации основных направлений деятельности, в которые войдут представители компетентных органов сторон и должностные лица организаций.

В-пятых, пунктом 4 заявления от 11 января 2021 года предусмотрено, что Рабочая группа представит сторонам на согласование на высшем уровне перечень и график мер по организации, реализации, восстановлению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для осуществления международных перевозок через территории Армении и Азербайджана. То же самое касается перевозок, планируемых осуществлять Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, которые требуют пересечения территорий АР и РА.

В-шестых, Трехсторонняя рабочая группа, во время первого заседания 30 января 2021 года, решила создать две экспертные подгруппы: одну по вопросу железнодорожных, автомобильных, комбинированных перевозок; другую - обеспечения перевозок, включая охранный, пограничный, таможенный, санитарный, животноводческий, фитосанитарный и другие виды контроля.

В-седьмых, Республика Армения неоднократно заявляла на самом высоком уровне, что заинтересована в разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе при том понимании, что западные районы Азербайджана получают автомобильное и железнодорожное сообщение через Армению в Нахиджеванскую Автономную Республику (таким образом, также и в Турцию). А Армения, в свою очередь, получает автомобильное сообщение через Азербайджан в Российскую Федерацию и железнодорожное сообщение с Россией и Ираном.

В-восьмых, заместитель премьер-министра РФ, сопредседатель Трехсторонней рабочей группы Алексей Оверчук, 5 ноября 2021 года на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном, заявил, что поиск решений в рамках рабочей группы основан на следующих принципах: суверенитет над дорогами сохраняется за странами, по территории которых проходят эти дороги, а виды контроля при пересечении границы будут осуществляться на взаимной основе. Алексей Оверчук также заявлял, что вопрос коридора в трехсторонней рабочей группе не обсуждается.

В-девятых, по случаю годовщины подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года МИД РФ распространил информационный материал, в котором четко указано, что все участники Трехсторонней рабочей группы согласились с тем, что все разблокированные, восстановленные транспортные маршруты будут работать с уважением территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят.

И последнее, десятое, 26 ноября 2021 года в Сочи состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и президента АР Ильхама Алиева, в ходе которой были подтверждены принципы, указанные в пункте 9 заявления от 9 ноября 2020 года".

Исходя их обстоятельств, вышеперечисленных в 10 пунктах, Министерство иностранных дел Республики Армения заявило, что содержание заявлений президента Азербайджана не имеет ничего общего с заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября текущего года. Более того, в МИД РА указали, что это заявление противоречит договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней рабочей группе и на встрече в Сочи, преследуя деструктивные и провокационные цели, и содержит угрозы к территориальной целостность и суверенитету Республики Армения.

Официальный Ереван также подчеркнул, что РА привержена выполнению всех обязательств, перечисленных выше, и готова к их скорейшей реализации.

В МИД РА также констатировали, что перечень мер, которые необходимо предпринять в процессе открытия автомобильных и железных дорог, восстановления и открытия коммуникаций в регионе, обсуждается в рамках Трехсторонней рабочей группы, работа которой затрудняется из-за провокационной риторики Азербайджана.

"Армения обращает внимание, своего основного партнера по безопасности

- Российскую Федерацию, ОДКБ, Совета Безопасности ООН, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на то, что официальный Баку продолжает милитаристские заявления с открытыми угрозами применения силы против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. И таким образом, нарушает основные принципы международного права, включая Устав ООН, и создает угрозы региональной и глобальной безопасности.

Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику воздерживаться от провокационной риторики и действий, и не препятствовать реализации договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе", - подытожили в МИД РА.

Отметим, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района в очередной раз покичился победой в ходе осенней 44- дневной широкомасштабной агрессии против Арцаха.

"И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать. Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить", - сказал Алиев младший.

Затем, бессменный азербайджанский лидер начал открыто шантажировать Армению, заявив, что мол "пусть назовут нам дату, когда откроется так называемый Зангезурский коридор (коридор через Сюникскую область РА - ред.), и тогда никаких проблем не будет". При этом он заверил, что Азербайджан добился, добивается и добьется желаемого.

"Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания", - отметил он.