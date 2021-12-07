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 Вторник, 7 Декабря 2021 12:50
Наира Бадалян

"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу

"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" 7 декабря отказалось внести в повестку пленарного заседания предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы.

Как указал глава оппозиционной фракции "Айастан", экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, власти страны делают все для того, чтобы избежать публичного обсуждения столь чувствительного вопроса, в результате общественность узнает о договоренностях постфактум.

Оганян подчеркнул, что турецко-азербайджанская агрессия, оккупация территорий Арцаха, вторжение Азербайджана на суверенные территории Республики Армения, односторонние делимитационно-демаркационные операции, потеря суверенитета Республики Арцах, - серьезная угроза самоопределению и существованию Арцаха.  "Очевидно, что как и после войны, правительство, располагая всем госинструментарием ситуации, деятельности собственной команды, сегодня также не желает обратиться к столь чувствительной теме, делая все возможное, чтобы организовать закрытое обсуждение. ", - заявил Оганян.

Как считает руководитель фракции, правительство, вопреки обещанию быть подотчетным народу, всячески избегает огласки того, что "происходит за спиной людей".  После поражения победившая сторона, подчеркнул Оганян, усиливает внешнее давление на проигравшую. "Это мы наблюдаем в заявлениях Алиева по "Зангезурскому коридору",  - отметил он.

Именно для того, чтобы избежать подобного давления или теневых договоренностей, противоречащих интересам народа и государства, по мнению Оганяна, следует использовать преимущества парламентского контроля. Само правительство должно использовать инструменты оппозиционных сил для предотвращения таких явлений, отметил он.

По словам экс-главы МО, проектом заявления оппозиция требует дать оценку турецко- азербайджанской агрессии, выполнить все договоренности в соответствии с действующими в Армении законодательными процедурами. "Мы требуем восстановления армии, укрепления границ, улучшения отношений со стратегическими партнерами", - сказал он.

Депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Мария Карапетян в ответ сперва напомнила, что комиссия дала отрицательное заключения после обсуждения, затем заявила, что повестка делимитации и демаркации не связана с карабахским конфликтом что. Лидер фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, в свою очередь, заявил, что документ также содержит заявления с внутриполитическим содержанием, подходы, которые являются частью политического нарратива оппозиции, и неприемлемы для ГД.  Это, по его словам, понимают также в оппозиции, и данные подходы были включены в проект заявления именно с целью добиться внутриполитических спекуляций.

Уже после голосования представитель фракции "Айастан" Арцвик Минасян сообщил, что доработают проект заявления и 14 декабря в 12:00 инициируют проведение внеочередного заседания по тому же вопросу.

Напомним, что правящая фракция "Гражданский договор" 27 октября не приняла участие в голосовании по проекту заявления Национального собрания о ситуации вокруг РА и Арцаха, из-за внутриполитических оценок в документе, тем самым провалив его. Как заявил докладчик проекта заявления, депутат фракции "Честь имею" Тигран Абраамян, в документе, выработанном, в том числе, по результатам закрытого обсуждения, Национальное собрание Республики Армения осуждает широкомасштабную вооруженную агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха 27 сентября 2020 года с привлечением наемников и террористов; грубые нарушения международного права в отношение пленных и заложников, удерживаемых Баку, в том числе после прекращения военных действий; захват территорий Республики Арцах Азербайджаном; действия, признанные военными преступлениями; вторжение на суверенную территорию Республики Армения, продолжительное применение силы или угрозы ее применения. Армянские парламентарии в документе осуждают также непрекращающуюся риторику армяноненавистничества военно-политической власти Азербайджана, подачу однобокой и искаженной информации международному сообществу со стороны Баку. Данная политика, как отмечается в заявлении, сопровождается претензиями на территории Армении и Арцаха.

Государственные границы, как говорится в документе, определяются на основе международного права, на основе Венской конвенции ООН, согласно которой, в числе прочего, недействительно любое соглашение о границах с применением или угрозой применения силы. Депутаты парламента РА, считают, что главным условием установления мира в регионе является гарантированная реализация права на самоопределение народа Арцаха на своей исторической родине, а также деоккупация захваченных территорий Арцаха - в формате сопредседательства МГ ОБСЕ.

Парламентарии призывают руководствоваться Конституцией РА, согласно которому вопросы, связанные с изменением территории Республики Армения, решаются исключительно путем референдума. Для РА неприемлемо подписание любого документа, предполагающего включения Республики Арцах в состав Азербайджана, говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к правительству Армении воздержаться от любых переговоров, письменных или устных договоренностей, которые нарушают требования Конституции РА и волю армянского народа, выраженную в Декларации независимости, предоставлять Национальному Собранию достоверную парламентскую информацию и обеспечить максимальную публичность в вопросах проведения реформ в ВС страны и касающихся безопасности РА. 


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