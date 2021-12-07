Вторник, 7 Декабря 2021 12:14

АрмИнфо.В Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясения.

Так, по случаю 33-ей годовщины стихийного бедствия с посланием выступил президент Армении Армен Саркисян. "Сегодня мы вспоминаем жертв декабрьской катастрофы 1988 года - разрушительного Спитакского землетрясения. Шлю свои слова утешения и поддержки всем тем моим соотечественникам, которые вследствие катастрофического землетрясения потеряли своих родных и близких, семьи и дома.

В память о погибших наших соотечественниках мы можем и должны сплоченно и сообща, своим ежедневным трудом и преданностью, с надеждой и верой отстраивать наше Отечество - наш прочный дом, который выстоит перед любым бедствием", - отметил Армен Саркисян.

По традиции венок к мемориалу жертв землетрясения в Гюмри возложен от имени второго президента РА Роберта Кочаряна. "Как и каждый год, 7 декабря, сегодня в Гюмри от имени второго президента Армении Роберта Кочаряна возложен венок в память о жертвах разрушительного землетрясения 1988 года", - сообщается на странице Роберта Кочаряна в Facebook.

Сегодня, 7 декабря министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян посетил Степанакертский Мемориальный комплекс, и от имени всего коллектива внешнеполитического ведомства возложил цветы к памятнику жертвам разрушительного землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года. "Помним и скорбим", - сказал он?

Отметим, что с 2019 года в Армении 7 декабря провозглашено Днем памяти жертв Спитакского землетрясения. Парламент страны на

заседании 24 октября во втором и окончательном чтении внес дополнения в закон "О праздниках и памятных датах".

7 декабря 1988 года в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично. В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.