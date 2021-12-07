Вторник, 7 Декабря 2021 12:13

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6006 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 240 случаев заражения (3,9%), при этом выздоровело 522 человека, скончалось - 27 .

Согласно источнику, по положению на 11:00 7 декабря фактическое лечение получает 9 477 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 411 285 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 341 058 человек (14,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 322 406 (94,5%), скончалось - 7 718 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 457 (0,4%).