Вторник, 7 Декабря 2021 12:13

АрмИнфо. Бытует мнение, что символ капитуляции (премьер-министр Армении - ред.) обещал за закрытыми дверями большие уступки, и теперь пытается публично отступить от них или создать такое впечатление. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-вице-спикер парламента Армении, республиканец Эдуард Шармазанов.

"По составленной сценаристами "программе", его "конструктивный" партнер (президент Азербайджана - ред.) в очередной раз угрожает силой достичь антиармянского решения в Сюнике и прибегает к открытому шантажу.

За этим может последовать второй этап "компромиссной войны" для отвлечения внимания, за которой может последовать локальная турецко-азербайджанская атака.

На этот раз виновными будут провозглашены не только "бывшие" и офицерский состав армии, но и Россия - стратегический союзник.

Полагаю, что по сценарию, будут виноваты все, кроме эрдогана, алиева и, конечно, капитулянтов", - написал Шармазанов.

Политик убежден, что в результате этих действий, остальная часть Армении "оторвется" от стратегического союзника России и "уплывет" в "турецкий порт".

Однако, Шармазанов считает этот сценарий не сможет быть реализован, если все национальные и государственные силы вместе "ударят по одному гвоздю" и отстранят капитулянтов от власти. "Либо будет Армения, либо будут капитулянты без Армении", - подытожил Шармазанов.

Отметим, что накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района в очередной раз покичился победой в ходе осенней 44-дневной широкомасштабной агрессии против Арцаха.

"И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать. Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить", - сказал Алиев младший.

Затем, бессменный азербайджанский лидер начал открыто шантажировать Армению, заявив, что мол "пусть назовут нам дату, когда откроется так называемый Зангезурский коридор (коридор через Сюникскую область РА - ред.), и тогда никаких проблем не будет". При этом он заверил, что Азербайджан добился, добивается и добьется желаемого.

"Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания", - отметил он.