Вторник, 7 Декабря 2021 10:57

АрмИнфо. Парламентское большинство "Гражданский договор" 7 декабря отказалось внести в повестку пленарного заседания дополнения в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", предложенные депутатом фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Автор предлагает в рамках гарантированной государством медицинской помощи и услуг первоочередно и бесплатно проводить обследование, освидетельствование состояния здоровья и лечение военнослужащих.

Ранее, 30 ноября постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности рассмотрела законопроект в первом чтении. Правительство в лице главы Минздрава Анаит Аванесян дало отрицательное заключение. Аванесян отметила, что, согласно требованиям апрельского постановления Правительства 2018 года, военно-медицинское освидетельствование военнослужащих проводится ведомственным госпиталем и центральными военно-врачебными комиссиями, а в гражданских медицинских учреждениях такое обследование не проводится. Военнослужащие, а также члены их семей получают качественную медицинскую помощь за счет средств государственного бюджета РА, а также пользуются медицинским направлением социального пакета. Исполнительная власть предложила оставить соответствующую статью действующего закона без изменений. Содокладчик, член комиссии и депутат от ГД Вилен Габриелян, в свою очередь, отметил, что проект нарушает принцип равного обслуживания больных. В результате, инициатива не получила положительного заключения профильной комиссии.

Сегодня, после того, как Тагуи Товмасян настояла на резонности включения вопроса в повестку пленарного заседания и воплощения в жизнь предложенной ею инициативы, экс-министр здравоохранения РА, ныне депутат от ГД Арсен Торосян заявил, что проект носит чисто популистский характер, поскольку еще в 2019 соответствующим решением правительства военнослужащие получают всю необходимость медпомощь при первой необходимости и во внеочередном порядке.

Как ни старались визави - партия власти и парламентская оппозиция, убедить друг друга, каждый из них в результате остался при своём мнении, а законопроект не получил необходимого количества голосов, необходимых для его обсуждения в рамках пленарного заседания НС.