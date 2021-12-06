Понедельник, 6 Декабря 2021 20:52

АрмИнфо.На данный момент обсуждения между Арме6ний и Азербайджаном по запуску механизмов по делимитации и демаркации границы в процессе, ничего нового сказать не могу. Об этом 6 декабря в беседе с журналистами в парламенте заявил председатель постоянной Комиссии НС по внешним связям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян на уточнение, действительно ли до конца текущего года будет запущен механизм по делимитации границы, о чем заявили лидеры Армении, Азербайджана и России по итогам Сочинских переговоров. При этом Агаджанян отказался давать какую-либо оценку заявлениям Азербайджана относительно причины отмены встречи между главами внешнеполитических ведомств РА и АР (В Баку аргументировали это визитом армянских депутатов в Арцах - ред.). По его словам, именно по этому вопросу, у армянской стороны нет комментариев.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана не состоялась не из-за армянской стороны. Наша позиция в этом вопросе остается прежней: единственный формат, в котором должен быть урегулирован карабахский конфликт - сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - сказал он, при этом затруднившись сказать, почему всё же не состоялась встреча. Агаджанян выразил убеждение, что ответ на этот вопрос более чётко смогут дать в МИД РА.

Вместе с тем он назвал важным тот факт, что Армения не отступит от своей позиции, в частности, сохраняя приверженность решению вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. "Считаю, что данное обстоятельство нужно укреплять и во внутриполитическом дискурсе, потому что эту позицию разделяют практически все важнейшие субъекты международного сообщества и три государства-сопредседателя Минской группы",- заверил депутат, добавив, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, свидетельством чему являются экономические проекты, реализуемые в НКР. Он заверил, что в этом вопросе второго мнения быть не может, а визиты чиновников из Армении в Арцах - дело второстепенное.

Касаясь деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ, Агаджанян констатировал, что эти встречи носят периодический характер. "Естественно, страны сопредседатели пытаются найти обоюдно приемлемые варианты, и этот процесс не может быть гладким и легким. Главное, что эти работы продолжаются - это наилучшее доказательство в заинтересованности сторон в решении всех имеющихся вопросов", - сказал депутат, добавив, что не сложно догадаться какие вопросы обсуждаются, и каждая сторона пытается продвигать свои интересы, в конечном итоге стороны должны прийти к общему знаменателю.

Депутат также коснулся очередной гибели мирного жителя от азербайджанской пули в Арцахе, и согласился с тем, что это проблемный вопрос. При этом он заверил, что деятельность армянских властей во всех возможных форматах направлена на то, чтобы как можно скорее прекратить подобные инциденты, и была обеспечена реальная деэскалация обстановки в регионе. "Это приоритетная цель Правительства Армении. Для этого используются все имеющиеся под рукой инструментарии. Во всех форматах и на всех встречах первостепенным и самым важным предметом обсуждений является как безопасность и неприкосновенность границ Армении, так и безопасность граждан республики", - заверил Агаджанян. На вопрос журналиста, почему армянская сторона не заявляет о том, что официальные визиты в Арцах будут продолжены, поскольку в конце концов это армянская территория и Азербайджан не может ставить такие требования РА, провластный депутат ответил, что на первый взгляд кажется, что Армения должна делать заявления, которые желаемы некоторыми общественными кругами страны. "Однако, мы должны осознавать, что любое выступление и заявление со стороны правящей силы чревато конкретными последствиями, поэтому, каждый чиновник РА и законодатель должен хорошо осознавать вес и последствия каждой произнесенной буквы", - подытожил он.