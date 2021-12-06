Понедельник, 6 Декабря 2021 18:52

АрмИнфо.. Фонд государственных интересов Армении (ANIF) подписал договор франчайзинга с Hard Rock International об открытии бренда Hard Rock CafeR в Ереване, в сотрудничестве с Food Republic.

Согласно сообщению, открытие Hard Rock CafeR Yerevan в Армении запланировано на второй квартал 2022 года. Вести переговоры с известной сетью Hard Rock CafeR армянская сторона начала еще в 2019 году.

По словам директора-основатель Food Republic Арсена Оганесяна, запуск подобного всемирно известного бренда в Ереване станет не только подарком для армянских посетителей и гостей столицы, но и новым импульсом для развития сферы услуг, установив новые стандарты в управлении качеством бизнеса и услуг, новые стандарты живого звука. "Рок-традиции обретут свой дом в Армении. Мы рады сделать Ереван новой точкой притяжения для всех поклонников Hard Rock CafeR>, - отметил он.

Согласно источнику, ANIF софинансирует проект с участием в 48%. Одним из предварительных условий сотрудничества Антикризисного фонда ANIF во всех программах поддержки бизнеса является готовность вложений предпринимателя не менее 50.1%.

Первое Hard Rock CafeR открылось в центре Лондона еще в 1971 году. Сегодня сеть работает более чем в 68 странах.