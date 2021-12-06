Понедельник, 6 Декабря 2021 18:45

АрмИнфо.Знаете ли вы, что для обеспечения Вашей информационной, финансовой безопасности в Банках и платежно-расчетных системах работают специальные подразделения и осуществляются огромные вложения. Почему? Потому что в 21-ом веке кража денег из-под подушки или из потайного угла в шкафу уже не модно, в наши дни есть более модные и действенные способы, которые, однако, не воплотятся в реальность, если наше общество будет осведомленным.

К каким мерам сейчас прибегают мошенники для вымогательства денег с банковских карт или платежных систем? Для получения ответов на вопросы мы побеседовали с Руководителем Отдела информационной безопасности IDBank-а Арменом Киракосяном.

Проинформирован – значит защищен.

Г-н Киракосян, мы постоянно говорим о том, что мошенники могут вымогать деньги со счетов людей. В конце концов, какие случаи известны, как происходят кражи 21 века и что должны знать Ваши клиенты, пользователи для того, чтобы быть защищенными?

Информационные технологии развиваются, одновременно развиваются также хакеры, которые выискивают и находят все новые способы для взлома систем и кражи определенных данных, а в 21-ом веке наиболее важными ценностями являются время и данные. Так как банковская система в РА одна из наиболее защищенных систем, и мы применяем меры, соответствующие всем мировым стандартам ИБ, иными словами, мы делаем все возможное для того, чтобы иметь стабильную, надежную и защищенную систему, я бы хотел сфокусироваться на случаи, когда люди становятся жертвами мошенничества, даже не подозревая, что предоставляя свои персональные данные, так сказать, незнакомцам, они передают им ключи от своей квартиры.

Опишу несколько случаев:

Мошенники открывают фальшивые филиалы Банка, при этом, они могут носить название и логотип, мало отличающиеся от настоящих названия и логотипа Банка, оформляют кредит на имя клиента через действующий онлайн банкинг, однако клиенту передают, скажем, 70-80% от полученной суммы. Но ведь клиент несет бремя всей суммы кредита, не так ли? Очень важно понимать, что никто не сможет подать заявку на получение онлайн кредита от Вашего имени, если он тем или иным образом не завладеет Вашими личными данными. Мошенники ходят по квартирам людей, под именем благотворительной инициативы регистрируют их данные, их же телефонами регистрируются в мобильном приложении Банка, даже делают фотографию на месте, проходят идентификацию и опять таки оформляют кредит на имя этих людей; в таком случае реальные заёмщики не получают ни копейки, мошенники просто покидают квартиру после того, как предварительно переведут всю сумму кредита на свой счет. По сути, люди предоставляют незнакомым людям свои смартфоны и личные данные. Мошенники связываются с пользователями по телефону или через соц. сети и, к примеру, сообщают, что будет проведен розыгрыш и в случае выигрыша на их счет будет переведена определенная сумма; под этим предлогом они регистрируют людей в мобильном приложении банка, выполняют указанные выше действия. Розыгрыш, конечно же, не проводится и люди ничего не выигрывают, скажу больше, их «выигрышем» становиться кредитное бремя, о котором они даже не догадываются, и спустя некоторое время получают от банка уведомления о необходимости выполнить оплату и, в случае не выплаты, появляются в «черном списке». В социальных сетях бывают также случаи, когда пользователям пишут через взломанные страницы их друзей и просят срочно перевести суммы. Это еще одна форма обмана.

На самом деле вариантов много, так как, как я уже заметил, у мошенников, кажется, достаточно воображения и риска, однако принцип «Проинформирован – значит защищен» однозначно может нас защитить.

Как могут защититься граждане в указанных Вами случаях?

В 21-ом веке многие процессы в жизни происходят с применением новых технологий. Следовательно, не только в вышеупомянутых, но также в ряде других случаев в различных процессах в жизни в общем, на помощь придет соблюдение основных правил гигиены в плане информационной безопасности. Просто необходимо:

Не предоставлять банковский код, пароль, PIN код, пароль от банковского приложения и т.д. никому, даже близким родственникам. Помните, что они являются ключами от Вашей квартиры.

Не позволять кому-либо выполнять какие-либо действия в Вашем телефоне, в частности загружать приложения, фотографировать Вас или Ваши документы и прочее. В наши дни смартфон является важнейшим носителем информации и должен быть защищен паролем.

Если Вам необходим кредит, то берите его лично исключительно только от Банка, лично загрузив мобильное приложение Idram&IDBank, лично пройдя дистанционную идентификацию и лично подав заявку на онлайн кредит или осуществив то же самое посетив филиалы Банка, адреса которых можете найти на официальном сайте Банка.

Получайте информацию о розыгрышах, проводимых Банком или компанией Idram, исключительно через официальные средства коммуникации компаний, такие как официальный сайт, социальные сети, электронная почта и т.д. В случае получения подозрительных писем проверять их подлинность, позвонив в Банк или Идрам.

В случае получения просьбы о переводе денег даже от Ваших близких друзей, обязательно проверить информацию, позвонив им, чтобы проверить, действительно ли к Вам обратился Ваш друг, или его/ее страница взломана.

Такие полезные советы можно перечислять бесконечно, однако важно то, чтобы Вы использовали самый действенный способ проверки подлинности информации в 21-ом веке – подозревать, сравнивать, проверять. Между прочим, IDBank начал информационную кампанию, и на наших страницах в социальных сетях Вы можете найти разные ролики, которые описывают тот или иной случай мошенничества и советуют, как действовать в таких случаях. А значит, следите за нашими страницами в соц. сетях и будьте проинформированными и защищенными.