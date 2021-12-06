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 Понедельник, 6 Декабря 2021 18:32

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  частично квартал “Киликия”, жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, жилые дома 30, 32 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), завод “Селена”, завод при МО “Автоматика”, ООО ‘Угевортранс”, Тяговая подстанция, завод “Кандакагорцакан”, завод “Кожаной галантерии'', завод ''Аракс", ООО "Даштаин Хатутик", ОАО "Конект”, ЗАО "САР", ООО "Сонагро”, международный научно-образовательный комплекс “Семинария Ширакаци'';

11:00-17:00  жилой дом 25 на улице Эребуни, собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46. 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 125-184, 130-138 /четные/ на улице Мурацан, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, жилые дома 9а, 11, 11а на улице 9 Мая, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г.Нжде, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде завод “Кожаной галантерии'', собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташян, собственные дома улицы Манташяна  и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 2А, 2Б на улице Азатутяна, жилые дома 124/1, 131, 133, 135, 136/3 на улице Верин Антараин, 127,127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, собственные дома 14, 15 в кв. ‘Канакер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 11/1 на улице Церенца, улица Дживани, улицы Шаумяна 8, 10, переулки 1 3 улицы Церенца, жилые дома 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 на улице Андраника, жилые дома 20, 22 на улице Свачяна, 37, 39, 41, 43 на улице Раффи, 43/2 на улице Лукашина; частично улица Лукашина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин; частично село Грибоедов; села Хоронк, Артимет, Акналич полностью; села Аракс, Джрарат, Алнашен, Мецамор, Гая, Айкашен;

 

в Араратской области:

10:00-14:00  частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; частично город Масис и частично переулки 6, 7, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-14:00 частично село Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 жилые дома 72, 97, 97а, 99 на улице Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11։00-15։00  частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։00 частично село Драбник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

11։00-16։00  частично улица Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично село Арин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-14:00  частично абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван, квартал “Айренадардз”, частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни, ООО “Шингл”, ‘Мардунц”, “Алмакар”, “Линда”, птицефабрика “Арзни”, собственники “А.Пештималджян”, “М.Карапетян”, садоводческая компания “Ереван-Лада” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.

 

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00  села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, ООО ‘Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, ‘Гога Седа”;

12։00-16։00  жилые дома 2, 4 на улице Горцаранаин, 2, 4 на улице Хагагаутян, жилые дома 7, 9 на улице Саргис Севанеци, супермаркет “ЗИМ”, ООО “Х.Ханданян”, “Х.Малхасян”, “Смбат ев вординер”, “Г.Карамян”, “Г.Петросян”, аптеки “Арарат”, “Гедеон Рихтер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

 

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Пухрут;

10:30-16:30  частично село Тех; улица Анкахутяна в городе Горис;

11:00-16:00  села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).


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