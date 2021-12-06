Понедельник, 6 Декабря 2021 12:46

АрмИнфо. В Армении официально ничего не сообщили о переговорах с Азербайджаном по возвращению 10 армянских военнопленных. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник президента Нагорного Карабаха, оппозиционный депутат от блока "Честь имею" Тигран Абраамян.

"Это вызывает много вопросов, поскольку согласно азербайджанской стороне, Армения им передала карты минных полей, которые до сих пор не передавались. Если я не ошибаюсь, то Армения успела передать Азербайджану карты минных полей трех районов. Молчание Армении, в условиях заверений Азербайджана, получается, что противнику были переданы карты всех тех районов, которые до сих пор Ереван отказывался передать. Надеюсь, что всё же разъяснения мы еще получим по этому вопросу", - написал Абраамян.

Отметим, что в субботу поздно вечером стало известно, что Азербайджан передал Армении 10 армянских военнопленных, которые были захвачены в ходе военной агрессии 16 ноября в юго-восточном направлении границы. Тогда армянская сторона сообщила, что 13 армянских военнослужащих были пленены, еще 24 пропали без вести. Можно предположить, что все они находятся в азербайджанском плену. Азербайджана хранит гробовое молчание по этому вопросу. Однако, после агрессии из Баку были переданы тела двух армянских военнослужащих, по всей видимости убитых в плену, поскольку есть видеокадры, где они живы в момент пленения, а также один тяжелораненый военнослужащий.

Заметим также, что до сих пор не известно точно число армянских военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену. По оценкам экспертов, их несколько сотен. Азербайджана успешно использует армянских военнопленных для достижения своих политических целей. Меж тем, согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, Баку обязался вернуть всех военнопленных и гражданских лиц, без предусловий. Однако, на фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан успешно не выполняет свои же взятые обязательства.