Суббота, 4 Декабря 2021 21:09

АрмИнфо.Сегодня, 4 декабря, в приграничной зоне Армения-Грузия, в 18 км к северо-востоку от села Бавра было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.5 и глубиной очага 10 км. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось на территории Армении в селе Бавра, общинах Норашен и Сарчапет Лорийской области с силой в 2-3 балла.