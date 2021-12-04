Суббота, 4 Декабря 2021 11:46

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках визита в Швецию 1 декабря встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция).

Отметим, что информация о встрече главы внешнеполитического ведомства Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ была опубликована пресс-службой МИД по неясным причинам лишь накануне поздно вечером.

Отмечается, что на встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность полноценного восстановления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства и в соответствии с мандатом Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян посчитал недопустимыми продолжающуюся воинственную риторику и агрессивные действия руководства Азербайджана. В этом контексте он отметил важность осуществления конкретных шагов по снижению напряженности в Нагорном Карабахе и регионе.

Министр счел необходимым найти незамедлительное решение гуманитарных вопросов. В этой связи он указал на немедленное возвращение Азербайджаном военнопленных и других удерживаемых лиц, выявление случаев насильственных исчезновений, сохранение армянского историко-культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и создание возможностей для деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе.

Сообщается, что армянская сторона подтвердила свою приверженность продолжению работы в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ по долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе известных сторонам принципов и элементов.