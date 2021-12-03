Пятница, 3 Декабря 2021 20:45

АрмИнфо. Накануне 2 декабря в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщила сегодня пресс-служба МИД РА, министры подчеркнули важность развития армяно-казахстанских отношений на основе взаимного уважения и доверия, подтвердив заинтересованность в углублении политического диалога как в рамках двусторонних и интеграционных союзов, так и международных организаций. В этом контексте были проведены взаимные визиты на высоком уровне и консультации между министерствами иностранных дел.

В контексте развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами министры Мирзоян и Тлеуберди подчеркнули успешную деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны отметили и важность возобновления прямых авиарейсов между странами, коснулись вопросов сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана подписали соглашение между МИД РА и МИД РК по программе мероприятий по сотрудничеству на 2022-2023 годы.