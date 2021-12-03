Пятница, 3 Декабря 2021 18:04

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Стокгольме для участия в 28-м заседании министров иностранных дел ОБСЕ, 2 декабря провел ряд встреч с коллегами из Киргизии, Финляндии, Королевства Нидерландов.

Мирзоян с министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым выразили готовность предпринять шаги по дальнейшему углублению сотрудничества в рамках как двусторонних, так и интеграционных союзов и международных организаций. Стороны обменялись мнениями о полном использовании имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере, а также о расширении существующего правового поля между Арменией и Кыргызстаном. Стороны также затронули вопросы международной и региональной безопасности.

В ходе встречи министры иностранных дел двух стран подписали программу сотрудничества на 2022-2024 годы между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики.

В ходе встречи Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Финляндии Пика Хаависто Олави обсудили перспективы расширения армяно-финской двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость активизации взаимных визитов на высоком уровне и консультаций между министерствами иностранных дел. В контексте углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере подчеркнута важность шагов по развитию деловых отношений между двумя странами и созданию новых возможностей.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил собеседнику ситуацию, созданную агрессивными действиями Азербайджана, отметив важное значение адресной реакции международного сообщества для деэскалации ситуации. В контексте насущных гуманитарных вопросов была особо подчеркнута необходимость репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных. Стороны также обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Арарат Мирзоян выразил удовлетворение последовательной позицией Финляндии в поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему и локальному урегулированию конфликта.

На встрече с министром иностранных дел Нидерландов Беном Кнапеном собеседники высоко оценили положительную динамику развития армяно-нидерландских дружественных отношений.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проникновения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также его недавней агрессии. В контексте решения гуманитарных проблем, возникших в результате азербайджанской агрессии против Арцаха, была подчеркнута важность безоговорочной репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц. Был затронут также вопрос защиты армянского историко-культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Министр Мирзоян выразил благодарность голландской стороне за поддержку и принципиальную позицию парламента Нидерландов во время развязанной против Арцаха азербайджанской агрессии, а также за поднятие правительством этого вопроса на двусторонних и многосторонних платформах. Была подчеркнута важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.