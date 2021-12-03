Пятница, 3 Декабря 2021 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 32 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-16 на улице Сармени, собственные дома 1-54 на улице Антараин, собственные дома на улицах Сари Тага 13-28, собственные дома 18-65 на улице Торомонян, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, 2-ой переулок Арин Берда;

11:00-17:00 жилые дома 48/1, 48/3, 46/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 2, 4, 6, 6А, 8 на улице Ахбюра Сероба, 1, 2, 2/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2/2, 11 на улице Сосе, жилой дом 18/7 на улице Асратяна, жилой дом 139 на улице Ульнеци, собственные дома 9-26 на улице Сосе, собственные дома 76/13, 88/8, 1-91/3, 76/17 на улице Фанарджяна, собственный дом 75/1 на 7-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 8, 9, собственные дома на 3-ем переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 10 на улице Шарури, 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 2, 11, 12, 13 в кв. ‘Силикян”, жилые дома 55, 57, 59, 61 на улице Андраника, жилые дома 20, 22 на улице Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы 9, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00-14։00 частично город Масис; частично переулке 6, 7, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։00 частично улицы Орбели, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11:00-13:00 село Овташат; частично село Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 частные дома Джврежа; улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.

в Тавушской области:

12։00-15։00 улица Усанохакан, квартал “Тахта”, Тбилисское шоссе; частично улицы Саят-Нова и Мясникяна в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично село Тег; село Аравус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).