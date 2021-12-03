Пятница, 3 Декабря 2021 17:17

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, посвященное направлениям финансирования научной сферы, предусмотренным государственным бюджетом на 2022 год.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, Пашинян напомнил, что в 2022 году финансирование науки по сравнению с 2021 годом вырастет примерно на 85%, а суммы, выделяемые на тематические научные исследования, увеличатся в 2,5 раза, составив 6,7 млрд. драмов.

"Совокупное финансирование науки по сравнению с 2017-2018 гг. удвоится. Также хочу отметить, что у нас уже принят план повышения базовой заработной платы научных работников до 2026 года. Фактически, зарплата ученых, которая сегодня составляет около 90 тысяч драмов, по нашему решению в 2026 году составит 276 тысяч драмов, что на 206% больше. А заработная плата руководителей научных отделов, которая сегодня составляет 141 тысячу драмов, в 2025-2026 годах составит 477 тысяч драмов, рост составляет около 238%", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил необходимость правильного распределения предоставляемого сфере финансирования, что будет способствовать не только повышению зарплат, но и фиксированию конкретных результатов в среднесрочном разрезе, что в дальнейшем отразится и на экономике.

В частности, было отмечено, что они будут направлены на модернизацию инфраструктур сферы науки, восстановление научных центров, развитие профессиональных возможностей, переподготовку молодых ученых за рубежом, поощрение программ обмена опытом, проведение международных конкурсов. Была подчеркнута необходимость принятия Закона "О высшем образовании и науке".

Никол Пашинян подчеркнул нацеленность правительства на содействие прогрессу в сфере науки и отметил важность последовательного сотрудничества с частным сектором.