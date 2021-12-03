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АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, посвященное направлениям финансирования научной сферы, предусмотренным государственным бюджетом на 2022 год.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, Пашинян напомнил, что в 2022 году финансирование науки по сравнению с 2021 годом вырастет примерно на 85%, а суммы, выделяемые на тематические научные исследования, увеличатся в 2,5 раза, составив 6,7 млрд. драмов.
"Совокупное финансирование науки по сравнению с 2017-2018 гг. удвоится. Также хочу отметить, что у нас уже принят план повышения базовой заработной платы научных работников до 2026 года. Фактически, зарплата ученых, которая сегодня составляет около 90 тысяч драмов, по нашему решению в 2026 году составит 276 тысяч драмов, что на 206% больше. А заработная плата руководителей научных отделов, которая сегодня составляет 141 тысячу драмов, в 2025-2026 годах составит 477 тысяч драмов, рост составляет около 238%", - сказал Никол Пашинян.
Премьер-министр отметил необходимость правильного распределения предоставляемого сфере финансирования, что будет способствовать не только повышению зарплат, но и фиксированию конкретных результатов в среднесрочном разрезе, что в дальнейшем отразится и на экономике.
В частности, было отмечено, что они будут направлены на модернизацию инфраструктур сферы науки, восстановление научных центров, развитие профессиональных возможностей, переподготовку молодых ученых за рубежом, поощрение программ обмена опытом, проведение международных конкурсов. Была подчеркнута необходимость принятия Закона "О высшем образовании и науке".
Никол Пашинян подчеркнул нацеленность правительства на содействие прогрессу в сфере науки и отметил важность последовательного сотрудничества с частным сектором.
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|Лавров и Блинкен обсудили возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном: Госдеп
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|Правительство Армении выделит около $143 тыс. на расширение автопарка служебных автомобилей
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|СНБ обнаружила крупные хищения на сделках по отчуждению недвижимого имущества бывшего Спитакского лифтового завода
|Омбудсмен Армении занялся решением системных проблем в сфере здравоохранения
|Пашинян поручил генпрокуратуре выяснить причину расхождения в данных о смертности от COVID-19
|В Армении 27 сентября будет объявлен Днём памяти жертв азербайджанской агрессии против народа Арцаха: Предложение правительства
|Арарат Мирзоян: Для стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества
|Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане
|Акоп Аршакян в ПА ОДКБ: Мы, как партнеры, должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ
|Лавров: Россия имеет ключевую роль в поиске решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
|В Армении остается высоким показатель смертности от коронавируса
|Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества
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|Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
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