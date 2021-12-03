Пятница, 3 Декабря 2021 16:29

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 30 ноября принял членов "Движения 5165" Карин Тоноян и Менуа Согомоняна.

Как сообщили в пресс-службе президента, встреча состоялась в ответ на письменное обращение "Движения 5165".

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о внутренних проблемах и внешних вызовах, стоящих перед страной. Члены движения представили свои взгляды и соображения.

Напомним, с 22 ноября несколько политических и общественных организаций, в том числе Движение 5165, проводили митинги и шествия в знак протеста против политики властей по урегулированию карабахского конфликта и отношениям с Азербайджаном в целом. Сначала они требовали обнародовать документ, который должен был быть подписан на трехсторонней встрече лидеров Армении, России и Азербайджана. После переговоров в Сочи и подписания трехстороннего заявления движение выразило обеспокоенность содержащимися там пунктами, опасаясь за судьбу Нагорного Карабаха. 28 ноября лидер движения "5165" Карин Тоноян написала на своей странице в Facebook, что Движение "5165" продолжит свою борьбу отдельно от "Освободительного движения", начиная открытые встречи со всеми политическими и общественными силами.