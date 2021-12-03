Пятница, 3 Декабря 2021 14:55

АрмИнфо.Известный в Армении и в Диаспоре блогер, руководитель благотворительной организации “Команда поддержки армян” Роман Багдасарян в последние дни оказался в центре самой настоящей травли, развернутой пользователями социальных сетей и армянских Telegram-каналов.

В частности, некоторые пользователи обвинили блогера в разжигании ненависти между армянами Армении и армянами Арцаха и призвали власти подвергнуть Багдасаряна ответственности. Поводом для последних интернет - обвинений и призывов стали, адресованные им арцахским генералам, публичные обвинения в виновности гибели многих армянских военнослужащих. В интервью АрмИнфо Роман Багдасарян расставляет точки над i.

В опубликованном 1-го декабря релизе Прокуратуры Арцаха отмечается факт отправки в Службу национальной безопасности вашего видеоролика, в котором вы утверждаете, что во время 44-дневной войны “офицеры и генералы Армии обороны совершали убийства, давали приказы, в ходе выполнения которых были убиты сотни и тысячи солдат” как сообщения о преступлении. Цитата - “в частности, только в направлении Матагиса в результате преступных приказов было убито 250 военнослужащих”. Поясните, что вы конкретно имели в виду, если в релизе приведены ваши дословные цитаты?

Видите ли, когда я произношу фразу “офицеры и генералы убили армянских солдат”, то в первую очередь под этой фразой я подразумеваю, что они сделали все возможное, чтобы среди наших ребят было много жертв не намеренно, а именно своими безграмотными поступками, приказами и действиями. И мне остается лишь сожалеть, что некоторые люди ждут, что им будут разжевывать каждую фразу, которую я говорю. И что мне сегодня приходится это делать. Да, я считаю преступными все многочисленные упущения, допущенные ответственными за оборонный участок в районе Матагиса офицерами Армии обороны Арцаха буквально за 2 дня до начала боевых действий. Да, я продолжаю утверждать, что именно эти упущения генералов и командиров Арцаха привели к гибели более 200 наших военнослужащих. Хочу особо отметить, что распространяемую мною информацию я, знаете ли, беру отнюдь не с воздуха. Вчера во время очной ставки в прямом эфире на моей странице непосредственный участник боевых действий в Матагисе с первых дней 44-х дневной войны рассказал нам в прямом эфире о тех событиях. Видео висит на моей странице, и им поделилось уже более двух тысяч человек, так что любой может убедиться в правоте моих слов.

А можно более подробно?

25 сентября 2020 года командующий Армией обороны Арцаха Джалал Арутюнян по селекторной связи поставил в известность высший армейский комсостав Армии о готовящемся со дня на день широкомасштабном наступлении азербайджанской армии. И дал приказ привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Данный приказ матагисскими командирами не был выполнен, солдаты остались на местах своей постоянной дислокации и не были перегруппированы. Вместо этого 26 сентября командованием Матагисского оборонительного участка у Матагисского озера был организован пир, приуроченный к годовщине основания матагисской военной части. В этот день каждый час сообщалось о подтягивании к линии арцахской обороны азербайджанских войск, а на момент пиршества у границы на участке Матагис было сконцентрировано более 100 вражеских танков. Есть многочисленные другие факты бездеятельности и разгильдяйства высших военных чинов, охарактеризовать которые иначе чем предательство и умышленное вредительство возможным не представляется. И обо всех этих фактах я говорил в ходе своих прямых эфиров. Я считаю, что наш народ должен знать правду, которая вырисовывается из предоставляемой моими ньюсмейкерами информации. Знать правду, какой бы она не была и откуда бы она не исходила - из Арцаха или из какого-либо другого региона Армении.

Служба национальной безопасности Арцаха пригласила вас в максимально сжатые сроки явиться в Степанакерт и дать разъяснения с целью проверки достоверности озвученных вами утверждений об арцахских генералах. В то же время в СНБ сообщают, что, в случае возникновения оснований, установленных уголовно-процессуальным законодательством, вы можете быть подвергнуты к принудительным мерам. Поделитесь вашими планами в этой связи?

Первое – никаких официальных уведомлений, никаких звонков из СНБ Республики Арцах я не получал. И второе - лучшие армянские юристы и специалисты в данной сфере говорят, что СНБ Арцаха вообще не было правомочно публиковать тексты подобного содержания. Необходимо понимать, что, к огромному сожалению, и Арцах и СНБ Арцаха не имеют абсолютно никакой международной юрисдикции заниматься подобной деятельностью на территории Республики Армения. Я уже по собственной инициативе явился в СНБ Армении, и все мои дальнейшие действия и консультации буду проводить совместно с СНБ Армении. В ближайшие дни в Национальном Собрании Армении начинает свою работу специальная профильная комиссия по расследованию событий в ходе 44-х дневной войны в Арцахе. Я так же принял решение сотрудничать и с представителями данной комиссии и передать им всю имеющуюся у меня информацию, которая может быть полезна в ходе работы комиссии.

Помимо, собственно, блоггерства, вы широко известны своей благотворительной деятельностью. Возглавляемая вами, “Команда поддержки армян” за последние несколько лет посетила все без исключения регионы Армении, оказывая адресную помощь нуждающимся в ней семьям. А за прошедший год ваша команда в основном сосредоточилась на оказании помощи семьям наших погибших и раненых военнослужащих. Какие успехи вашей команды вы бы хотели выделить на сегодняшний день, и каковы ваши ближайшие планы на будущее?

С 16 ноября 2020 года по 3 декабря 2021 года наши подписчики, волонтеры и просто друзья передали адресную помощь 804 семьям наших погибших, пропавших безвести и раненых военнослужащих. Речь идет о помощи в виде прямых перечислений различных денежным сумм от представителей нашей диаспоры непосредственно на карты пострадавших в результате войны семей. Мы везем в регионы таким семьям новую одежду, медикаменты, предметы быта, домашнего обихода и, конечно, продукты. Я хочу отметить, что в ходе наших поездок мы заходим в каждый дом, в каждую пострадавшую от войны семью и продолжим это делать, как минимум, в ближайшие полгода. Мы считаем эту работу крайне важной. В первую очередь даже не в силу того, что оказывается непосредственная материальная поддержка. Нашим ребятам, их семьям необходима моральная, не побоюсь сказать, психологическая поддержка. За последний год я понял, как важно поддержать наших раненых, семьи пропавших безвести, семьи погибших ребят, морально. Как важно продемонстрировать, что они не брошены, что общество о них помнит и старается хоть чем-то помочь, хоть немного разделить, вне всяких сомнений, ничем невосполнимую горечь их утраты. Поэтому мы будем пытаться продолжать поддерживать наших ребят, их семьи в той мере, в которой это позволяют наши возможности. Что же касается нашей помощи до войны, то мы передали большому количеству детсадов, нашим детям в основном в отдаленных регионах Армении подарки и помощь, помогали необеспеченным семьям также в регионах Армении. Таким образом, мы помогли около 120 необеспеченным семьям. При первой же возможности мы возобновим и эту работу, но пока что по понятным причинам мы сконцентрировались на поддержке наших героев и семей наших героев.