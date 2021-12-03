Пятница, 3 Декабря 2021 14:22

АрмИнфо.Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции, приняли заявление по карабахскому урегулированию. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

По его словам, посредничество России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе приветствуется странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Министры России, США и Франции как страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации", - сказал он.

Министр добавил, что Россия хотела бы видеть более насыщенные результаты нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе политическую декларацию, которую не удается принять уже более 10 лет.