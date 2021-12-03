Пятница, 3 Декабря 2021 09:56

АрмИнфо.Армянская делегация, участвующая в работе 26-ой конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, проходившей с 29 ноября по 2 декабря, распространило национальное заявление, в котором говорится о применении Азербайджаном в ходе 44-х дневной войны против Арцаха оружия, содержащего химические элементы.

Как говорится в сообщении МИД РА, в заявлении выражено сожаление о том, что Технический секретариат Конвенции ОЗХО не направил миссию по установлению фактов для расследования этих фактов.

В ходе конференции обсуждались вопросы реализации Конвенции о запрещении химического оружия, существующие проблемы и последующие шаги, а Фернандо Ариас был повторно назначен генеральным директором организации.

Глава армянской делегации, начальник Управления международной безопасности МИД РА Георгий Кочарян в качестве представителя страны-председателя ОДКБ выступил с совместным заявлением от имени стран-участниц ОДКБ о недопустимости применения химического оружия в вооруженных конфликтах. Государства-члены ОДКБ подчеркнули необходимость поддерживать объективность и беспристрастность Технического секретариата Конвенции при оперативном реагировании на запросы государств-членов о предполагаемом применении химического оружия в вооруженных конфликтах.