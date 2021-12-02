Четверг, 2 Декабря 2021 21:27

АрмИнфо. Применение силы никогда не было способом достижения мира в целом и в нашем регионе в частности. Применение силы может на некоторое время разрядить конфликты, но они снова будут заморожены, если не будет найдено мирного решения путем переговоров. Война может быть односторонним выбором, но мир всегда требует согласия всех сторон. Об этом заявил мининдел Армении Арарат Мирзоян, выступая сегодня на 28-ой министерская конференция ОБСЕ.

Как сказал Мирзоян, спустя год после войны, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, и подписания 9 ноября трехстороннего заявления, ситуация в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской границе, остается напряженной. С мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они по-прежнему сохраняют и усиливают свое незаконное присутствие на суверенной территории Армении.

Своими агрессивными действиями Азербайджан грубо нарушает Устав ООН и принципы Хельсинкского Заключительного акта. Действия Азербайджана также безусловно нарушают его обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября о прекращении всех боевых действий.

Одним из проявлений применения силы является то, что Азербайджан не только держит заложников, но и постоянно пытается захватить армянских военнослужащих и мирных жителей. Азербайджан не только продолжает игнорировать призывы международного сообщества к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных, но и в ряде случаев, делают это вновь. Последний случай был 16 ноября, когда азербайджанские вооруженные силы снова захватили армянских военнослужащих.

Эти насильственные действия не имеют оправдания. Постоянное присутствие азербайджанских вооруженных сил на территории Армении является фактором дестабилизации нашего региона. Мы надеемся, что трехсторонняя встреча, организованная Российской Федерацией 26 ноября, откроет путь для принятия конкретных мер по деэскалации ситуации в регионе, - сказал глава МИД РА.

По его словам, Армения готова добиваться локальной стабильности в регионе Южного Кавказа путем переговоров. Чем раньше Азербайджан возобновит мирный процесс, тем больше шансов на достижение всеобъемлющего урегулирования в нашем регионе. Определение статуса Нагорного Карабаха на основе реализации права на самоопределение, безопасного и достойного возвращения перемещенного армянского населения в места своего проживания на всей территории Нагорного Карабаха должно стать предметом переговоров. Точно так же решение нерешенных гуманитарных вопросов, таких как безоговорочное возвращение всех армянских военнопленных, расследование насильственных исчезновений и защита культурного наследия, требует постоянного участия ОБСЕ в рамках соответствующего мандата.

Принимая во внимание вышеизложенное, Армения и в дальнейшем будет способствовать полному возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ в тесном сотрудничестве со всеми странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сказал Мирзоян.

В заключение глава МИД РА поприветствовал Польшу как будущего председателя ОБСЕ и пожелал ей всяческих успехов.