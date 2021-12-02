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АрмИнфо. В Министерстве обороны РА 2 декабря прошли консультации по вопросам планирования армяно-литовского сотрудничества в сфере обороны, в которых принимали участие начальник департамента оборонной политики и международного сотрудничества Левон Айвазян и делегация, возглавляемая начальником Управления международных отношений и действий Министерства национальной обороны Литвы Андрюсом Пурванецкасом.
Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, в ходе консультаций были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности, международного развития, а также сотрудничества между министерствами обороны Армении и Литвы.
Левон Айвазян представил ситуацию на границах Армении, подходы Армении по необходимым шагам для снижения напряженности.
Участники встречи подвели итоги работы, проделанной за предыдущие годы в рамках двустороннего сотрудничества, обсудили возможности развития сотрудничества. На основании достигнутых договоренностей подписана Программа двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Литвой на 2022 год, которая предусматривает проведение 71 мероприятия в Армении и Литве. Мероприятия касаются обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес, подготовки кадров, военной медицины и военно-политических консультаций.
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|Арарат Мирзоян: Для стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества
|Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане
|Акоп Аршакян в ПА ОДКБ: Мы, как партнеры, должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ
|Лавров: Россия имеет ключевую роль в поиске решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
|В Армении остается высоким показатель смертности от коронавируса
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|СНБ Армении завершила предварительное следствие по делу о госизмене гражданами, завербованными в Турции
|Пол Гобл: Россия не решит карабахский конфликт
|Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
|Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС
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|Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
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|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
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|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
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