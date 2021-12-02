Четверг, 2 Декабря 2021 20:59

АрмИнфо. В Министерстве обороны РА 2 декабря прошли консультации по вопросам планирования армяно-литовского сотрудничества в сфере обороны, в которых принимали участие начальник департамента оборонной политики и международного сотрудничества Левон Айвазян и делегация, возглавляемая начальником Управления международных отношений и действий Министерства национальной обороны Литвы Андрюсом Пурванецкасом.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, в ходе консультаций были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности, международного развития, а также сотрудничества между министерствами обороны Армении и Литвы.

Левон Айвазян представил ситуацию на границах Армении, подходы Армении по необходимым шагам для снижения напряженности.

Участники встречи подвели итоги работы, проделанной за предыдущие годы в рамках двустороннего сотрудничества, обсудили возможности развития сотрудничества. На основании достигнутых договоренностей подписана Программа двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Литвой на 2022 год, которая предусматривает проведение 71 мероприятия в Армении и Литве. Мероприятия касаются обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес, подготовки кадров, военной медицины и военно-политических консультаций.