Четверг, 2 Декабря 2021 19:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, жилые дома 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Медицинский центр ''Арамянц'', медицинский центр ''Наири (односторонне), частный дом “Овнанян”, Центральный стадион "Раздан", “Двин Мюзик Холл'';

11:00-15:00 улицы Джрашена 1 и 2;

11:00-17:00 жилой квартал “Ной”, частично улица Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 66, 66А, 66А, 68 на улице Ульнеци, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 12/1, 12/1, 17/2, 19/1, 19, 21, 17/1 19/2, 21/1, 17, 21/5 на улице Рубинянца, жилые дома 9, 11, 11А на улице Райниса, жилые дома 18, 20 на улице Агаронянца, подъезды 1-3 жилого дома 106 на улице Паруйра Севака, собственные дома 52-76 на улице Гоголя, собственный дом 44 на улице Райниса, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, собственные дома 1-69 на улице Агароняна, 59-92 на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12а, 14, 16, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Чехова, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 и собственные дома на улице Манташяна, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО ‘Ту Пав”, “ТЭ ЭС ка груп”, “АТБ”, “Амрени”, “Мер тпаранэ”, “РЕЙБ”, “Айказмгаз”, ООО “Сил-Мааза”, строительная компания “Силл индастриал”, ОАО “Еркатбетон”, ООО “Зор-Агата”, “Татев”, “Арман-96”, компании “Виваселл-МТС”, “Юком”, ЗАО “Ти Эс Кнстракшн”, ООО “ГАЭК Шин”, “Гаэрно Шин”, “Декорапроф”, здание промышленного и транспортного строительства ''Гидроэнергошин“, ЗАО ''Каритас-Италиана'', ОАО ''Ереванский винный завод'', ОАО ''Арпа-Севан", гражд. " А. Малазанян'', гражд. “М. Чилингарян'', ООО ''Антарес'' и субпотребители;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчминадзин; частично села Джрарат, Гая; села Аракс, Хоронк, Артимет, Акнашен, Мецамор, Паракар, Айкашен;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар, Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:00 частично села Мхчян, Вардашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично улица Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-17:00 села Елпин, Чива и Ринд; частично село Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, дом быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-14:00 частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, улицы Теряна, Гая, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Абовяна, школа N2 в Егварде, компаии ‘Карагорц”, “Еранос”, ЧП “Ж.Месропян”, “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “О.Ованнисян”, “К.Хачатрян”, “А.Месробян”, кварталы “Калер”, “Болор охер”, “Арая” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-15։00 ОАО ''Раздан ЧШШДЗ'', ресторан ''Амберд”, цех “Артак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.

в Гегаркункской области:

11։00-12։00 община Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10։00-16։00 жилые дома 2/1, 2/2, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3 в кв. ‘Муш-2” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично село Хндзореск;

10:30-15:00 частично улицы Сюник, Айгестан, Нарекаци и Христофора в городе Горис;

15:30-17:30 6-ой квартал, частично улицы Анкахутяна, Аракеляна, Авангард, Аршакунинери, Хоренаци, Сагяна, Ванки тап, Арцахское шоссе в городе Горис.