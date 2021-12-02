Четверг, 2 Декабря 2021 19:35

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым приветствовал возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента по итогам переговоров пресс-служба.

"Они также обсудили Кавказ, госсекретарь приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.