Четверг, 2 Декабря 2021 19:26

АрмИнфо. В этом году в Ереване не будет ни новогодних мероприятий, ни фейерверков. Ереванцы останутся также без праздничного уличного освещения и Рождественской ярмарки. Об этом сообщает администрация армянской столицы.

Главную рождественскую новогоднюю елку страны мэрия Еревана приняла решение установить на площади Республики. Новогодние елки будут установлены также в административных районах.

Все первоклассники и второклассники Еревана получат от мэрии приглашения на новогодние детские представления.