Четверг, 2 Декабря 2021 14:06

АрмИнфо.Авторитетнейший британкский журнал The Banker, издаваемый с 1926 года и входящий в издательский дом The Financial Times, в третий раз признал Ардшинбанк лучшим банком года в Армении. До этого The Banker признавал Ардшинбанк Банком года в 2014 и 2018 годах.

«Награда этого автортетного журнала – очередная оценка успешности нашей стратегии. А это: целеустремленная политика по расширению и внедрению инновационных услуг, эффективное управление капиталом и рисками, строгий контроль над расходами во всех областях и, конечно же, финансовые показатели. Не последнюю роль сыграло и размещение банком в 2020 евробондов на рекордную сумму в 300 млн. долларов США», - прокомментировал событие Председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян.

Ежегодная награда одного из авторитетнейших журналов в мире, британского журнала The Banker, является самым высоким и заслуживающим доверия критерием оценки банковской деятельности любого финансового учреждения во всем мире. В этом году, основными критериями при выборе победителя в номинации «Банк года» стали не только активы, капитал и доходность, но также инновации продуктов и услуг, использование новых технологий, а также корпоративная социальная деятельность в тяжелый для всего мира год пандемии. Журнал проводит ежегодную оценку результатов деятельности лучших финансовых институтов по всему миру. Ежегодно в конкурсе принимают участие банки из более 140 стран.