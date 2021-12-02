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 Четверг, 2 Декабря 2021 13:19
Алина Оганесян

В Армении выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 716 человек

В Армении выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 716 человек

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 9 013 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 558 случаев заражения (6,2%), при этом выздоровело 716 человек, скончалось - 21.

Согласно источнику, по положению на 11:00 2 декабря фактическое лечение получает 12 016 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 382 972 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 339 578 человек (14,2% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 318 481 (93,7%),  скончалось - 7631 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1450 (0,4%).


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