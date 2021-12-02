Четверг, 2 Декабря 2021 13:17

АрмИнфо.Служба Национальной Безопасности обнаружила крупные хищения на сделках по отчуждению недвижимого имущества бывшего Спитакского лифтового завода.

Как говорится в поступившем в АрмИнфо сообщении, в связи с вынужденным банкротством ЗАО <Лифтовой завод> города Спитак, Лорийской области, в 2017 году были заключены договора на приобретение недвижимого имущества и с помощью мошеннических схем, посредством злоупотребления служебным положением и привлечения органов управления в лице мэрии г.Спитак, у компании фактически было похищено свыше 334 млн драмов.

В Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, которое направлено на предварительное следствие в Следственный комитет РА.