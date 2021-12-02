Четверг, 2 Декабря 2021 11:24

АрмИнфо.Для деэскалации и стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с председателем Риксдага (Парламента) Швеции Андреасом Норленом, представляя своему собеседнику ситуацию, сложившуюся в результате 44-дневной войны, развязанной против Арцаха, и вторжения с 12 мая азербайджанских ВС на суверенную территорию Республики Армения.

Коснувшись требующих срочного решения гуманитарных вопросов, Арарат Мирзоян особо подчеркнул необходимость возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, заложников и других лиц.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники коснулись также перспектив дальнейшего развития дружественных отношений между странами, расширения взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках.

Мирзоян высоко оценил поддержку, оказанную Армении Швецией, в том числе на уровне Парламента, в вопросе реализации демократических реформ, защиты прав человека, верховенстве закона, и борьбе с коррупцией.

В контексте углубления партнерства Армения-ЕС министр иностранных дел РА и председатель шведского Риксдага обменялись мнениями об эффективности реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA).