Среда, 1 Декабря 2021 19:00

АрмИнфо.ВТБ (Армения) запустил проект по выдаче кредитов для предпринимателей в долларах США и Евро с процентными ставками 8,5% и 6,5% годовых соответственно.





Воспользоваться кредитом могут клиенты малого бизнеса, ведущие деятельность в сфере оптово-розничной торговли, производства, строительства, услуг и других отраслях.



Заемные средства могут быть направлены на инвестиционные цели, приобретение товаров и сырья, погашение задолженности перед контрагентами и другие бизнес-задачи. Для пополнения оборотных средств клиенты банка могут получить возобновляемую кредитную линию в рамках заранее установленного лимита и срока.



Процентная ставка по кредиту составляет 6,5% годовых в случае оформления кредита в Евро, либо 8,5% — для займов в долларах США (эффективная процентная ставка соответственно: 7,1% и 9,3%).

Открыть кредитную линию в банке можно на сумму от 4 млн 550 тыс. до 65 млн драмов (эквивалент в Евро и долларах США по действующему расчетному курсу ЦБ РА на дату выдачи) на срок от 1 до 60 месяцев. Возобновляемая кредитная линия предоставляется на срок до 36 месяцев.



«Поддержка предпринимателей – стратегический приоритет банка ВТБ (Армения). Мы предлагаем рынку финансовые продукты, специально разработанные на основе всестороннего анализа потребностей клиентов. Кредитный портфель малого бизнеса ВТБ (Армения) на текущий момент достиг 7,9 млрд драмов РА. Учитывая растущий спрос на дополнительные средства в иностранной валюте у предпринимателей, в частности, работающих в сфере импорта и экспорта, мы уверены, что новый продукт будет востребован на рынке. Кредит на комфортных условиях позволит предприятиям малого бизнеса эффективно решать задачи на разных этапах своего развития», - отметил Ара Авагян, директор Департамента развития корпоративного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».



Подробная информация о кредитном продукте на официальном сайте банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/business/business-credits-view/kredit-v-invaliute, в филиалах банка и контактном центре по номеру телефона 87-87, подать заявку на кредит можно на сайте и в филиалах банка.