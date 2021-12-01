Среда, 1 Декабря 2021 18:55

АрмИнфо.30 ноября 2021 года в городе Душанбе состоялся 14-й Форум сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» на уровне Министров иностранных дел.

В работе Форума приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея». Делегацию Туркменистана возглавил Министр иностранных дел Рашид Мередов.

В повестку нынешнего Форума включены четыре специальные темы взаимодействия – сотрудничество в области лесного хозяйства, «зеленой» энергетики, здравоохранения и цифровых технологий.

В ходе Форума главы делегаций также обсудили вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея с учетом последствий пандемии, а также региональных и глобальных процессов.

Выступая на Форуме Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, подчеркнув последовательное и целенаправленное сотрудничество между странами Центральной Азии и Республикой Корея, отметил важную роль активизации, в том числе политико-дипломатического взаимодействия государств данного формата на международной арене.

Глава внешнеполитического ведомства также отразил деятельность Туркменистана во всем аспектам повестки нынешней встречи. Отдельно отмечен вклад страны в развитие «зеленой» экономики, в том числе расширению природосохраняющей составляющей таких отраслей, как энергетика и промышленность. Кроме того, затронуты важные вопросы совместной деятельности в сфере здравоохранения, включая вклад в общую борьбу с распространением коронавируса.

Касаясь вопросов обеспечения всеобщего мира, безопасности и стабильного развития, Р.Мередов отметил, что Туркменистан приветствует и поддерживает деятельность международного сообщества, направленную на достижение и укрепление стабильности и мира в азиатско-тихоокеанском регионе, мер по предупреждению и нейтрализации конфликтных ситуаций.

В это связи, Министр иностранных дел особо подчеркнул твердую приверженность Туркменистана действенному и содержательному участию в Форуме сотрудничества «Центральная Азия- Республика Корея».

Также в рамках 14-го Форума сотрудничества 29 ноября в Душанбе при виртуальном участии руководителей торгово-промышленных палат и деловых кругов стран-участниц состоялся первый Бизнес-форум Центральной Азии и Республики Корея.