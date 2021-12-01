Среда, 1 Декабря 2021 17:26

АрмИнфо.Всегда долгожданная программа «Поколение Америя» стартует уже во второй раз в этом году.

«Поколение Америя 14» – это уникальная возможность для тех, кто пропустил предыдущий конкурс, обучиться профессиональным знаниям и навыкам и начать карьеру в Америабанке. Если вам 21-27 лет, если вы желаете начать Новый Год новыми достижениями, стать лучшим специалистом и частью профессиональной команды и постоянно расти и развиваться, то Америабанк ждет вас.

Участники «Поколение Америя 14», прошедшие отборочный этап, пройдут трехмесячный теоретический и практический курс обучения по полной ставке (с 09:00 до 18:00) в головном офисе и филиалах банка. В динамичной среде Америабанка участники программы получат возможность обсудить интересные идеи, раскрыть секреты первоклассного обслуживания, ознакомятся с инновационными подходами и приобретут знания и навыки от профессионалов из команды Америйцев.

По окончании программы участникам, применившим полученные знания и навыки наиболее эффективным образом, будет сделано предложение работы в филиалах или контактном центре Америабанка. Во время курса участники получают оплату.

В программе «Поколение Америя 14» могут принимать участие молодые специалисты в возрасте 21-27 лет, которые любят общаться с людьми, заботливы, нестандартно мыслят, стремятся к совершенствованию и готовы к долгосрочному сотрудничеству.

Для участия в программе необходимо иметь высшее образование, а также развитые коммуникативные навыки, чувство ответственности и желание постоянно развиваться.

Поколение Америя – это уникальная платформа, где работодатель и выпускники вузов могут встретится и узнать друг друга. Здесь молодым специалистам предоставляется возможность профессионального роста и карьерного развития.

С 2012г. по сей день программа проводилась 13 раз, дав возможность более чем 250 участникам стать частью большой команды Америабанка.

Подробнее о «Поколение Америя 14» см. здесь.

Крайний срок приема заявок – 18 декабря 2021г.