Среда, 1 Декабря 2021 17:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 земельные участки улицы Нубарашен, жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 6/1 на улице Вардананца, жилой дом 48 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 1, 1/1, 1/2 и собственные дома 7-125на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 6/2 на 27-ой улице, 1а, 3/2 на 37-ой улице, 1а, 2, 2/1, 16 на 39-ой улице, 13 на 41-ой улице Арабкира; жилой дом 42/2 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 1-3, 4-6, 19, 19/8, 21, 24/1 на пр. Комитаса, жилые дома 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна, жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна, жилые дома 18, 18А на улице Вагаршяна, жилые дома 17, 19 на улице Гр.Кочара, жилой дом 126/4 на улице Рига, собственные дома 35/42-35/48, 37/19, 37/35 на улице Ачаряна, жилой дом 10/16 на 2-ом переулке улицы Ачаряна, собственные дома 1-13 на 27-ой улице, 2-7, 3-21 на 35-ой улице, 1-26, 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице, собственные дома на улицах Арабкира 25, 47, собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, собственные дома 35/10, 35/23, 35/24, 35/82, 35/30, 35/32, 35/34 на улице Ачаряна, школа N151 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12а, 14, 16, 24, 28, 34 на улице Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице Манташяна, улицы 7, 11 в кв. “Силикян”, жилые дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40 на улице Бабаджаняна, 1-ый участок Амараноцаин в кв. “Ахтанак”, улицы 1, 4, 6, 8, 10 в кв. “Ахтанак”, улицы 3, 14, 16 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Ашота и Норика;

в Араратской области:

10։30-14։30 частично село Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։00 частично улицы Араза, Исакова, Дуряна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։00-14։00 село Солак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.