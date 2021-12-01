Среда, 1 Декабря 2021 16:00

АрмИнфо. Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Об этом, согласно ТАСС, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала она.

При этом дипломат напомнила, что Россия не является стороной данного конфликта, подчеркивая, что его участниками являются Киев и Донецк и Луганск.

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - резюмировала Захарова.

Между тем, согласно ТАСС, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО, заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 3 декабря проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых планирует обсудить ситуацию на Украине. "Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [России Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным>, - сказал Чавушоглу.

Ранее, 29 ноября, Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Он указал, что турецкая сторона намерена продолжать обсуждение с обеими сторонами и <выступает за установление мира в регионе>.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Эрдогана заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому проведение трехстороннего саммита не имеет смысла. По словам Пескова, сторонами конфликта в первую очередь выступают Киев и представители самопровозглашенных республик.