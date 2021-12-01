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АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было проведен 7 279 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 502 граждан (8,1%), при этом выздоровело 590 человек, скончалось - 43.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 декабря фактическое лечение получает 12 198 пациентов.
В общей сложности, с момента вспышки пандемии в стране провели 2 373 959 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 339 020 случаев заражения (14,3%), число выздоровевших составило 317 765 (93,7%), летальных исходов - 7610 (2,2%).
Согласно источнику, количество пациентов, у которых диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1447 (0,4%).
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
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|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
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|Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
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|Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
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|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
|Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
|Первая ласточка
|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
|Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
|Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
|Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
|Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
|Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
|Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
|Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
|Председателем ПА ОДКБ избран Вячеслав Володин
|В Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭС
|В Aшхабаде прошел 15-ый Cаммит Организации экономического сотрудничества
|Палата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и греков
|Вице-премьер Армении назвал приоритетные направления сотрудничества с Францией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
|В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ "Ай дат"
|Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
|Спикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в стране
|За сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человека
|В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
|Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
|Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
|Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
|В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
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