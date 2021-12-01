Среда, 1 Декабря 2021 13:14

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было проведен 7 279 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 502 граждан (8,1%), при этом выздоровело 590 человек, скончалось - 43.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 1 декабря фактическое лечение получает 12 198 пациентов.

В общей сложности, с момента вспышки пандемии в стране провели 2 373 959 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 339 020 случаев заражения (14,3%), число выздоровевших составило 317 765 (93,7%), летальных исходов - 7610 (2,2%).

Согласно источнику, количество пациентов, у которых диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1447 (0,4%).