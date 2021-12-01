Среда, 1 Декабря 2021 13:11

АрмИнфо.Недавний саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле и особенно продемонстрированная по его итогам карта, в целом, ничего нового в себе не содержат. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, востоковед Виктор Надеин-Раевский.

12 ноября на 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле Тюркский совет был торжественно переименован Эрдоганом в Организацию тюркских государств. В настоящий момент в Организацию тюркских государств входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, и Узбекистан. В качестве наблюдателя в его деятельности участвуют Венгрия и Туркменистан.

"Я лично не вижу во всем этом каких-то радикальных сдвигов - речь идет об уже давно ставших обыденными, амбициях турецкого общества, взращенного на соответствующей идеологии. Подобные карты "Великого Турана" напечатаны в любом турецком учебнике. И на основе этих карт детям со школьной скамьи внушается, что тюркский мир населен исключительно турками. Понятно, что подобные карты можно рассматривать как претензии Анкары и на территорию РФ. Особенно с учетом того, что подобная политика имеет достаточно сторонников в Турции, и ее поддерживает правительство страны", - подчеркнул он.

По итогам стамбульского саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств коалиционный партнер Эрдогана, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели преподнес турецкому президенту "карту тюркского мира", на которой полностью или частично оказались территории 15 стран, включая Армению, Россию, Украину, Грецию, Кипр, Болгарию, Иран, Афганистан, Монголию и Китай.

Идея построения "Великого Турана", согласно востоковеду, берет свое начало из XIX века и включает в себя обширные территории, включающие в себя отнюдь не только ареал проживания тюркоязычных народов. По его оценкам, "Великий Туран" - это империи от Атлантического до Тихого океана. И именно турецкие надежды на реализацию этого проекта, согласно Надеин - Раевскому, завели тогда еще Османскую империю в Первую мировую войну, поскольку кайзеровская Германия пообещала туркам поддержку в экспансии на российский восток.

"Чем все эти планы завершились, полагаю, известно всем. На территории Османской империи имел место геноцид армян, греков, ассирийцев и езидов. А сама Османская империя развалилась. Что наглядно свидетельствует о том, чем обычно увенчиваются амбициозные идеи подобного рода. Впрочем, и основатель современной Турции Мустафа Кемаль отказался от идеи "Великого Турана" лишь формально, на деле пригрев пантюркизм на груди Турецкой республики. После чего пантюркизм стал приобретать более мягкие формы. К примеру, в виде основания Фетхуллахом Гюленом десятков лицеев и университетов на тюрконаселенных руинах Советского Союза", - констатировал он.

Согласно востоковеду, в любом случае и сегодня эрдогановская Турция продвигает собственный пантюркистский курс достаточно активно, свидетельством чего, помимо всех последних интеграционных инициатив Анкары, является совместный турецко- азербайджанский разгром Армении в 44-х дневной войне. На его взгляд, без участия турецких военных это было бы практически невозможно. И создаваемая сегодня при Организации тюркских государств, т.н. организация "Механизма гражданской обороны" является первым шагом в направлении формирования будущей армии Турана.

"Тем не менее, несмотря на все эти вполне осязаемые шаги Турции в направлении "Великого Турана" я не вижу особых перспектив для ее успешной реализации. Особенно в свете видимого отсутствия желания делиться своей властью с Эрдоганом у лидеров остальных государств потенциального "Турана". Есть серьезные разногласия с Казахстаном, а Туркменистан и Узбекистан вообще предпочитают выступать в ОТГ в качестве государств-наблюдателей. Турция и лично Эрдоган, конечно, пытаются выставить себя как защитников всех тюркских народов. Но для претворения в жизнь геополитического проекта подобных масштабов этого явно недостаточно", - подытожил востоковед.