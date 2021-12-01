Среда, 1 Декабря 2021 13:09

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завершила предварительное следствие по делу о государственной измене со стороны двух граждан республики, завербованных в Турции еще до 44-дневной войны и передававших азербайджанской разведке сведения об армии в том числе в ходе военных действий. О подробностях уголовного дела сообщалось в июне текущего года.

Тогда СНБ заявила о раскрытии беспрецедентного случая государственной измены со стороны организованной группы. Сообщалось, что бывший военный, награжденный медалями "За безупречную службу", "За участие в боевых действиях", нагрудными знаками, почетными грамотами, правительственной наградой, с находящимся с ним в дружеских отношениях и являющимся гражданином Республики Армения другим лицом под предлогом поиска работы отправились в Турецкую Республику и оказались там в поле зрения специальных служб Азербайджана, приняв от них предложение за получение материальной выгоды быть завербованными и действовать в ущерб территориальной неприкосновенности и внешней безопасности Республики Армения.

Начиная с этого момента, вышеупомянутые лица, объединившись вокруг одной цели совершения государственной измены, сформировали между собой стабильную связь, нерушимую, взаимную договоренность, тщательно и долго готовились к совершению преступления, выполнили распределение ролей, ожидаемых доходов, запланировали способы сокрытия преступления, средства связи, объем, значение подлежащей передаче информации, получив от азербайджанских специальных служб соответствующие инструкции и указания.

После выполненных подготовительных действий упомянутые лица в сопровождении сотрудников специальных служб Азербайджанской Республики выехали из Турции в другую страну для встречи с высокопоставленными должностными лицами специальных служб Азербайджана, документирования заключенного в устной форме соглашения и получения конкретных поручений.

На территории посольства Азербайджана, находящегося в третьей стране, упомянутые лица подписали соглашения о вербовке, поставили свои подписи и согласились перейти на сторону врага и действовать в ущерб Республики Армения, после чего от сотрудников специальных служб получили соответствующие псевдонимы и суммы в виде предоплаты.

Для того чтобы действовать по возможности конспиративно и установить связь с иностранными спецслужбами в скрытой форме, члены организованной группы передали сотрудникам специальных служб используемые ими турецкие телефонные номера и сведения об идентификации веб-приложений, зарегистрированных под этими номерами.

Затем упомянутые лица периодически поддерживали связь с сотрудниками специальных служб Азербайджана, получали от них конкретные поручения и указания, в рамках которых фотографировали и снимали на видео воинские части МО РА, установленную там военную технику, выясняли численность военнослужащих в воинских частях, личные данные командного состава воинских частей, расположение учебных батальонов, а также систем противовоздушной обороны Республики Армения и Республики Арцах, данные о наличии средств противовоздушной обороны поблизости от особых и важнейших объектов, фотографировали и снимали на видео также специальные и особо важные объекты государственного и стратегического значения: водохранилища, гидроэлектростанции, стратегические высоты, предусмотренные для укрытия во время военных действий бомбоубежища, численность и передвижение войск, военной техники. Эти данные посредством мобильных приложений отправляли сотрудникам азербайджанских специальных служб, в этот период активировав доступ в интернет и таким образом дав возможность определить точные координаты расположения особо охраняемых объектов.

После этого, с 27 сентября 2020 года, в ходе военных действий против Республики Арцах с целью выполнения полученных от сотрудников азербайджанских спецслужб новых поручений один из членов организованной группы под предлогом участия в боевых действиях отправился в качестве командира добровольческого отряда на поле боя, в оборонительный район Гадрута Республики Арцах, и, воспользовавшись предоставленной возможностью, в период до конца октября того же года продолжил предательскую работу по сбору и передаче информации спецслужбам вражеского государства, в ходе которой с имеющихся у него мобильных телефонов фотографировал, снимал и отправлял информацию вражескому государству о расположенных на территории Арцаха и Армении средствах противовоздушной обороны, ракетных системах, бронетехнике, о боевых позициях, их подразделении, а также иных участвующих в боевых действиях подразделениях, воинских частях, их дислокации и т.д.

Отмечалось, что в результате, эти действия дали возможность врагу со стратегической точки зрения определить места нахождения особо важных вооружений и военной техники, нанести точные удары и поражения целей, вывести из строя армянские армейские соединения, боевую технику и живую силу, вследствие чего существенно была подорвана боеспособность Министерства обороны РА и Армии обороны Республики Арцах, было затруднено дальнейшее выполнение боевых задач, созданы благоприятные условия для прорыва войсками противника линии обороны на южном направлении и дальнейшего продвижения вглубь Арцаха.

Продолжая преступную деятельность, один из членов организованной группы с тем же умыслом фотографировал и посредством интернета передавал также точную информацию о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов, расположенных в глубоком тылу, и тем самым сделав его мишенью для целенаправленной атаки, в результате чего дал возможность противнику преднамеренно атаковать и уничтожить цель с использованием ударного беспилотного летательного аппарата.

Таким образом, как заявляли в СНБ, члены организованной группы перешли на сторону врага и за вознаграждение путем шпионажа, оказания иной помощи с целью передачи, собирали, хранили при себе и передавали представителям иностранного государства сведения, содержащие государственную и служебную тайну, тем самым предоставили противнику реальную возможность произвести точные расчеты сил и средств, определить численность сил и средств, задействованных для выполнения задач на различных участках, определить расположение, дислокацию, возможные объемы задач и вероятный характер действий, которые должны были быть выполнены разными воинскими частями ВС РА, во время ведения боевых действий создать для врага благоприятные условия для прицельного и эффективного поражения, препятствовать надлежащему выполнению поставленных перед подразделениями Армии обороны Арцаха и ВС РА задач, тем самым совершить государственную измену в ущерб территориальной неприкосновенности и внешней безопасности Республики Армения.

"На основании полученных доказательств двое граждан привлечены в качестве обвиняемых, а 26 ноября уголовное дело с обвинительным заключением отправлено прокурору, осуществляющему надзор, с целью его подтверждения и дальнейшей передачи в суд", - говорится в сообщении СНБ РА.