Вторник, 30 Ноября 2021 18:57

АрмИнфо.Известный американский политолог Пол Гобл не видит особых достижений трехсторонней встречи в Сочи в деле урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Комментируя азербайджанскому агентству Turan итоги встречи Путин-Алиев-Пашинян, он сказал: «Встреча в Сочи мало сделала, чтобы сдвинуть процесс вперед. Там были только заявления, но не было соглашения по основным вопросам. Делимитация границ невозможна, пока нет решения по Лачину и армянским территориям Карабаха».

На вопрос сможет ли трехсторонняя встреча инициировать начало реального диалога и дать толчок процессу открытия транспортных коммуникаций, политолог ответил так: «Я не вижу как это может быть. Вся встреча была посвящена тому, чтобы подчеркнуть позитивную роль России, нежели достижению договоренностей между сторонами».

Политолог также негативно ответил на вопрос: есть ли у России политическая воля, чтобы довести до конца процесс примирения между Арменией и Азербайджаном?

«Нет, Москва продолжит организовывать встречи и делать заявления, однако ее собственный интерес заключается в том, чтобы способствовать продолжению конфликта. Падение той или иной стороны и навязывание урегулирования сводят на нет влияние Москвы в регионе», - считает Гобл.

На вопрос Turan, что в таком случае может предложить Армении и Азербайджану Запад, Гобыл отметил, что «Запад в данном случае - это США и Франция, которые не очень активны. Однако предстоящая встреча Алиев-Пашинян в Брюсселе в штаб-квартире НАТО может изменить ситуацию».

Напомним, что Пол Гобл - бывший советник госсекретаря США. В 1992 году он составил меморандум, в котором выдвинул идею решения карабахского конфликта путем обмена территориями, так называемый «План Гобла». Согласно меморандуму, Азербайджану предлагался коридор через Мегринский район Армении, соединяющий его с Нахичеванской автономной республикой, в обмен на Лачинский коридор между Нагорным Карабахом и Арменией.