Вторник, 30 Ноября 2021 18:52

АрмИнфо.Америабанк, придавая важность потенциалу молодежи, внедрению и развитию инновационных идей, объявил совместно с Visa студенческий конкурс "Сделай мир совершенней". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка, подметим, что в рамках конкурса студенты имеют возможность представить проекты, направленные на изменение жизни к лучшему и на инновационные решения, превосходные из которых будут отмечены наградой от банка.

Жюри конкурса представлено 10 профессионалами - представителями разных сфер. Лучший проект, набравший наибольшее количество голосов в тендерной комиссии, получит приз в размере 3 млн. драмов, а оказавшиеся в TOP-5 проекты всех участвующих групп получат поощрительный приз в размере 100 тыс. драмов. Предпочтение будет отдано проектам, представляющим инновационные и эффективные решения.

Группа из 4-6 студентов, желающих участвовать в этом конкурсе, должна представить свой проект до 31 января 2022 года, заполнив онлайн-заявку размещенную под ссылкой https://bit.ly/3xJQpTt .

С правилами и условиями конкурса студенческих идей "Сделай мир совершенней" можно ознакомиться по следующей ссылке: https://bit.ly/3d3Regq .

Отметим, что Америабанк - динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. Согласно последним результатам, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов.