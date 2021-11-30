Вторник, 30 Ноября 2021 17:49

АрмИнфо.<У господина Алиева была возможность озвучить свою точку зрения>, - сказал председатель Парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян, комментируя по просьбе СМИ встречу лидеров Турции и Азербайджана в Ашхабаде, на которой говорилось о <Зангезурском коридоре>.

Он отметил, что не знает, что подразумевали Ильхам Алиев и Раджеп Тайип Эрдоган употребляя слово <коридор>, однако премьер-министр Армении представил четкую позицию армянской стороны, исходя из интересов государства, говоря исключительно о разблокировании коммуникаций. По словам главы парламентской комиссии, термин <коридор> же подразумевает совершенно другое. <Как вы заметили, данного вопроса в повестке трехсторонней встречи не было. Даже определенные силы были удивлены, так как ждали иных формулировок>, - подчеркнул Кочарян.

Напомним, что 28 ноября президенты Турции и Азербайджана провели переговоры на полях 15-го Саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Туркменистане. Накануне АрмИнфо сообщало, что в ходе встречи Ильхам Алиев заверил, что так называемый "Зангезурский коридор" становится реальностью. "Эта новая транспортная инфраструктура станет важной составляющей коридоров Восток - Запад и Север - Юг", - сказал он, выразив уверенность в том, что страны - члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором.