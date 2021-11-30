Вторник, 30 Ноября 2021 17:48

АрмИнфо. Затяжные конфликты в регионе остаются фундаментальной проблемой в регионе "Восточного партнерства". Об этом говорится в видео-обращении президента Европейского совета Шарля Мишель к ежегодной ассамблее "Форума Гражданского общества Восточного партнерства".

По его словам, они требуют возобновления усилий в соответствии с принципами и нормами международного права. Мишель также констатировал, что ЕС готов сыграть свою роль в предотвращении и разрешении конфликтов, что включает в себя укрепление доверия и содействие прочному и всеобъемлющему урегулированию, в том числе поддержку мер постконфликтного восстановления.

"Отношения между Арменией и Азербайджаном показывают хрупкость ситуации. Я полностью убежден, что только политический диалог может привести к устойчивому урегулированию. Это также потребует объединения гражданского общества в Армении и Азербайджане, наведения мостов и помощи в усилиях по примирению", - выразил убеждение европейский чиновник.

Отметим, что более 300 организаций гражданского общества и политических лидеров из стран Восточного партнерства и ЕС соберутся на 13-й ежегодной Ассамблее Форума гражданского общества Восточного партнерства, которая пройдет с 30 ноября по 2 декабря.

Ассамблея призвана подчеркнуть важную роль гражданского общества на пути к восстановлению и укреплению устойчивости в шести странах Восточного партнерства.

В преддверии Шестого саммита Восточного партнерства (15-16 декабря 2021 года) участники Ассамблеи рассмотрят задачи и политические цели Форума гражданского общества. Они также обсудят, как лучше всего реализовать на практике новый план для Восточного партнерства, чтобы укрепить безопасность, подотчетность и эффективность деятельности гражданского общества.