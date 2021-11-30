Вторник, 30 Ноября 2021 17:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на 1-ой улице Кохба, собственные дома на улицах 9 Мая и Арагаца, жилые дома 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 на улице Манандяна, жилые дома 1, 1/1а, 2, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 9-136 на улице Верин Антараин, жилые дома 40/2, 30/3 на улице Лер камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Л.Азгалдяна, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, жилые дома 6/7, 6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 32 на улице Царава Ахбюра, 23 на улице Фанарджяна, жилые дома 20, 22, 22а на улице А.Хачатряна, жилой дом 23/3 на пр. Комитаса, жилые дома 22/а, 24, 22/3, 23, 23/1 на улице В.Папазяна, собственные дома 7-50, 41/1 на улице Айгедзори, собственные дома 43, 37-49 на пр. Баграмяна, собственные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Ту Пав”, “ТЭ ЭС ка груп”, “АТБ”, “Амрени”, “Мер тпаранэ”, “РЭЙБ”, ЗАО “Айказмгаз”, ООО “Сил-Мааза”, строительная компания ‘Милл индастриал”, ОАО “Еркатбетон”, компании ‘Зор-Агата”, “Арман-96”, деревообрабатывающая компания “Татев”, компании “Виваселл-МТС”, “Юком”, ЗАО “Ти Эс Кнстракшн”, ООО “ХАЭК Шин”, “Гаэрно Шин”, “Декорапроф”, здание промышленного и транспортного строительства ''Гидроэнергошин“, ЗАО ''Каритас-Италиана'', ОАО ''Ереванский винный завод'', ОАО ''Арпа-Севан", гражд. " А. Малазанян'', гражд. “М. Чилингарян'', ООО ''Антарес'' и субпотребители;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично улица Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат.