Arminfo.info




 Вторник, 30 Ноября 2021 17:46
Марианна Мкртчян

Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Казахстана состоялись консульские консультации

Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Казахстана состоялись консульские консультации

АрмИнфо.Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Казахстана состоялись консульские консультации.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, консультации прошли в формате видео-моста.  С армянской стороны консультации возглавил руководитель консульского отдела МИД РА Артак Аветисян.

В повестку дня консультаций входили Закон 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", а также вопросы, связанные с применением Кишиневской конвенции и защитой законных интересов граждан обеих стран.


Лента новостей
Пол Гобл: Россия не решит карабахский конфликтПол Гобл: Россия не решит карабахский конфликт
Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕСПашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС
Андраник Кочарян: В повестке трехсторонней встречи в Сочи вопроса о коридоре не былоАндраник Кочарян: В повестке трехсторонней встречи в Сочи вопроса о коридоре не было
Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликтаШарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
Посол Италии ознакомился с деятельностью организации Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
Первая ласточкаПервая ласточка
Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в СофииАрмения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанеслоПолитик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинстваОппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть  иностранных ВСАндраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть  иностранных ВС
Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции АрменииАнтикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультацийКитай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабряМеждународный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетовВоенный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов АрменииОмбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и РоссииВ армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человекВ Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхностиВзгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.МикоянаПосол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характерОмбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решенЭрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
Председателем ПА ОДКБ избран Вячеслав ВолодинПредседателем ПА ОДКБ избран Вячеслав Володин
В Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭСВ Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭС
В Aшхабаде прошел 15-ый Cаммит Организации экономического сотрудничестваВ Aшхабаде прошел 15-ый Cаммит Организации экономического сотрудничества
Палата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и грековПалата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и греков
Вице-премьер Армении назвал приоритетные направления сотрудничества с ФранциейВице-премьер Армении назвал приоритетные направления сотрудничества с Францией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФПолитолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ "Ай дат"
Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арестДавиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
Спикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в странеСпикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в стране
За сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человекаЗа сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человека
В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра ГригорянаВ Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и АрмениейГенсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газаИран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-АлиевВ Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
Раиси Алиеву: Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела регионаРаиси Алиеву: Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела региона
В Гюмри электропоезд сбил женщинуВ Гюмри электропоезд сбил женщину
Из КГД в губернаторы: Эдуард Ованнисян возглавил Армавирскую областьИз КГД в губернаторы: Эдуард Ованнисян возглавил Армавирскую область
В Армении коронавирус идет на спад, но сохраняется высокая летальностьВ Армении коронавирус идет на спад, но сохраняется высокая летальность
Мэрия Еревана выведет на транспортную линию 211 новых 8,6-метровых автобусаМэрия Еревана выведет на транспортную линию 211 новых 8,6-метровых автобуса
Путин Пашиняну: Россия очень дорожит стратегическим, союзническим характером отношений с АрмениейПутин Пашиняну: Россия очень дорожит стратегическим, союзническим характером отношений с Арменией
Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду "Айастан"
Сурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и  Генштаба ВССурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и  Генштаба ВС
Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБЛукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в СочиРуководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в СочиПутин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
Америабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в АрменииАмериабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в Армении
За этот год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы: Путин на встрече с Пашиняном и АлиевымЗа этот год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы: Путин на встрече с Пашиняном и Алиевым
Не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана: Пашинян напомнил о военнопленных и других удерживаемых в Баку лицахНе соглашусь с формулировкой президента Азербайджана: Пашинян напомнил о военнопленных и других удерживаемых в Баку лицах
Бюро Бюро "Ай дат" проведет конференцию своих комитетов и офисов в Ереване, Горисе и Степанакерте
Алиев на встрече с Путиным назвал несистемными инциденты в зоне ответственности российских миротворцевАлиев на встрече с Путиным назвал несистемными инциденты в зоне ответственности российских миротворцев
Армянские ученные могут стать частью европейского научного сообществаАрмянские ученные могут стать частью европейского научного сообщества
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
Первая ласточкаПервая ласточка
Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанеслоПолитик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхностиВзгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФПолитолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности