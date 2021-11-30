Вторник, 30 Ноября 2021 16:03

АрмИнфо.Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг с удовлетворением отметил активное взаимодействие с представителями Швейцарии на международных площадках и посреднические усилия швейцарских партнеров в вопросах представительства российских интересов в Грузии и грузинских - в России.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

"Несомненно, это положительно влияет на формирование атмосферы предсказуемости и стабильности не только в Европе, но и в мире в целом", - подчеркнул сенатор.

Григорий Карасин и Кристина Марти Ланг подробно обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Сенатор проинформировал о встрече со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, которая состоялась 24 ноября в режиме видеоконференции с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта обеих стран.

В ходе встречи была еще раз подчеркнута важность Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. С российской стороны была подтверждена приверженность женевскому формату, обеспечивающему прямой и инклюзивный диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией, а также выражена признательность швейцарской стороне за сбалансированное, неполитизированное председательство на заседаниях Совместного комитета по нерешенным вопросам в рамках выполнения Соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами 2011 года.

Со своей стороны Кристина Марти Ланг сообщила об итогах своей недавней поездки в Тбилиси в ноябре этого года.

Григорий Карасин обратил внимание швейцарской стороны на проводимую деструктивную политику грузинских властей, в том числе на международных площадках. "Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран- Турция). При этом мы готовы обсуждать все проблемные вопросы и искать объединяющие темы, стыковать интересы в экономике, гуманитарной сфере, несмотря на все имеющиеся противоречия", - подчеркнул сенатор.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано- турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.