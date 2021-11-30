Вторник, 30 Ноября 2021 15:43

АрмИнфо.Развитие стран определяют национальные элиты. Армения – не исключение. С получением независимости в Армении был запущен процесс создания новой национальной элиты. Но именно эта элита и привела страну за 30 лет «развития» к состоянию, которое трудно охарактеризовать иначе, как полный провал. Почему так получилось?

Все дело в качестве элиты. Новая элита Армении сформировалась, во-первых, на волне карабахского конфликта и в логике этого конфликта, и, во-вторых, на волне грабежа советского наследия. Именно грабежа, а не организованной, цивилизованной приватизации в интересах всего народа. Дальнейшее обогащение элиты происходило благодаря тотальному использованию административного ресурса в рамках псевдорыночной модели экономики. В Армении коррупция достигла своей высшей стадии - захват государства. Вся экономическая политика, законодательная база, все госслужбы, включая силовые структуры, были подчинены интересам конкретной группы лиц и аффилированных с ними компаний. Государственная власть фактически была приватизирована, а все виды административного и силового ресурса направлялись на захват природных ресурсов и земли, основных потоков финансовых средств, государственной собственности, самых прибыльных сфер как в государственном, так и частном секторе

Понятно, что все эти процессы формирования новой армянской элиты не предполагали наличия интеллекта и образования как ключевого фактора успеха – они предполагали совершенно другие «достоинства». А какими качествами должна обладать настоящая элита? Вот три основных признака элиты: материальное превосходство, интеллектуальное превосходство и моральное превосходство. В нашем случае два последних признака начисто отсутствовали. В результате страна получила элиту крайне низкого качества, что и предопределило полный провал странового проекта – вплоть до военного поражения.

Но вместе с тем у Армении была и другая элита – внешняя элита зарубежной диаспоры, которая формировалась совершенно по другим принципам и в течение гораздо большего периода времени. Проблема была в том, что хотя она прекрасно понимала и видела, что творится в Армении и что вытворяют с Арменией, эта элита до сих пор предпочитала не проявлять политических амбиций, ограничиваясь отдельными экономическими проектами в Армении.

Но, похоже, лед, наконец, тронулся – крупный российский предприниматель и меценат Рубен Варданян заявил о своем вхождении в политику. Почему это представляется очень важным? Потому что в свете вышесказанного очевидно, что Армения нуждается в смене элиты. Армения нуждается в современной элите, которая обладает всеми тремя указанными признаками и чьей политической амбицией станет создание эффективного странового проекта. До сих пор такой задачи элита перед собой даже не ставила. Оптимизм внушает то, что Рубен Варданян – знаковая фигура, за которой потянутся очень многие представители армянской зарубежной технологической и финансовой элиты, которых объединит именно эта идея – реализация странового проекта под названием «Армения». Однозначно они не приедут в Армению зарабатывать деньги – они это с успехом делают в своих странах. Так что такая мотивация заведомо им не интересна. Совсем другое дело – страновой проект. И конечно, за ними потянутся и те, кто все это время жил и работал в Армении, но находился в состоянии как-бы «внутренней эмиграции», не вмешивался в текущие процессы, чтобы не запачкаться.

В результате у нас появится шанс в относительно короткие сроки получить элиту совершенно нового качества, которая сможет поставить Армению на рельсы развития. Рубен Варданян в этом смысле – первая ласточка. Полагаю, что сейчас в стране уже созрели условия, когда новая внешняя и внутренняя элита может проявить свои политические амбиции, представив народу реальную альтернативу, и тем самым исключить опасность реваншизма.

Эдуард Нагдалян,

Независимый эксперт