Вторник, 30 Ноября 2021 15:36

АрмИнфо. Лидеры оппозиционный парламентских фракций "Честь имею" и "Айастан" Артур Ванецян и Сейран Оганян выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг избрания зампредседателя Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.

Сегодня, 30 ноября правящая фракция уже в 14-й раз отвергла кандидатуру депутата оппозиционной фракции "Айастан", юриста по профессии и ранее преподавателя юридического факультета и факультета международных отношений ЕГУ Артура Казиняна на пост зампредседателя комиссии.

Напомним, что ранее депутат правящей фракции "Гражданский договор" Вилен Галстян выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в Регламент Национального Собрания, в частности, о том, что если заместитель председателя не избирается, то правомочная фракция в течение пяти рабочих дней после голосования выдвигает нового кандидата.

В тексте заявления оппозиционеры, в частности, напомнили о том, что фракции "Честь имею" и "Айастан" в реализации своих законных прав выдвинули кандидатуру Артура Казиняна, а политическое большинство комиссии, пользуясь своим количественным преимуществом, не только более десятка раз сознательно провалило голосование, но и под этим предлогом поставило под угрозу нормальное функционирование профильной комиссии.

"Избегая срочного обсуждения проблем обороны и безопасности, стоящих перед Арменией и Арцахом, продолжая демонстрировать преступное бездействие, вышеупомянутые лица фактически лишают Постоянную комиссию по обороне и безопасности Национального Собрания 8-го созыва возможности осуществлять эффективный парламентский контроль. Председатель комиссии, по всей видимости, либо не знаком с законодательными регулировками, либо умышленно их искажает, делая заявления руководствуясь политической целесообразностью, которые являются грубыми нарушениями норм парламентской этики, а в некоторых случаях - действиями, содержащими явные признаки преступления", - говорится в заявлении.

Фракции в очередной раз подтверждают свое право на выдвижение кандидатуры Казиняна на пост зампредседателя профильной комиссии. "Следовательно, нет необходимости пересматривать кандидата, как и требования о повторном выдвижении кандидата с точки зрения регулирования закона, независимо от количества голосов в комиссии по данному вопросу", - говорится в заявлении.