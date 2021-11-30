Вторник, 30 Ноября 2021 14:36

АрмИнфо. Предлагаемая правительством РА поправка, касаемая заполнения графы "место рождения" в паспорте, не только не осложняет, но и упрощает порядок выезда граждан республики за границу.

Об этом заявил замначальника Полиции Ара Фиданян 30 ноября в постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности представляя к поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах". Документ с положительным заключением вынесен на пленарное заседание парламента.

Так, в настоящее время в паспорте гражданина РА (идентификационной карте) в графе "место рождения" указывается государство, на территории которого родился гражданин. Такой подход, как считают авторы законопроекта, вызывает проблемы в тех случаях, когда местом рождения гражданина является государство, не признанное Республикой Армения, или международно спорная территория. Законопроектом предлагается по желанию гражданина в графе "место рождения", вместо страны, указать область, район, город или село при наличии соответствующих отметок в свидетельстве о рождении. Между тем, по словам Фиданяна, при пересечении границы органов пограничного контроля интересует не место рождения гражданина, а его гражданство. В данном контексте, как считает замначальника, никаких проблем не возникнет в связи с новвоведением. Более тгог, тем самым, будет упрощен выезд граждан РА я ряд стран мира.

Предлагаемым законопроектом, правительство РА пересматривает также порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола по достижении ими 16 лет. В частности, как указал Фиданян, в рамках инициативы уполномоченный орган будет выдавать паспорта гражданам мужского пола до и после исполнения ими 16 лет, сроком на 3 года - до 19 лет, вместо ныне действующих - 18-ти. После достижения 19-ти лет - на срок отсрочки от армии, а также на срок медкомиссии.

Законопроектом предлагается также закрепить за Полицией РА полномочия по выдаче паспортов гражданам мужского пола предпризывного, призывного возраста или проходящих обязательную воинскую службу (по достижении ими 18-ти лет) на более долгий срок на основании обоснованного посредничества министра обороны РА, для участия в спортивных, культурных мероприятиях, для получения образования и прохождения лечения.

Помимо этого, как пояснил Ара Фиданян, одна из целей изменений - еще на год продлить срок выдачи общегражданских паспортов старого образца (не биометрических) до 31 декабря 2022 года, вместо установленного ранее срока до 1 января 2022 года. Представленным законопроектом предлагается также отказаться от требования об изъятии паспорта в связи с истечением срока его действия, поскольку "истечение срока действия паспорта не может быть препятствием ни для физического лица, ни для государства".

Отметим, что согласно пояснению к документу, 1 января 2017 года истек срок контракта, подписанного с польской компанией PWPW, которая поставляет бланки паспортов РА и обслуживает систему идентификационных карт. В связи с этим было решено снова продлить срок выдачи старых паспортов еще на год - до 1 января 2022 года.