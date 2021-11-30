Вторник, 30 Ноября 2021 13:07

АрмИнфо. Международный Суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций вынесет свое постановление по делу Армении против Азербайджана 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Армении в ЕСПЧ.

Согласно сообщению, за оглашением вердикта Международного суда в рамках дела Армении против Азербайджана с требованием применить ряд временных мер в связи с нарушением азербайджанской стороной положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации можно проследить на веб-сайте Суда, а также на веб-телевидении ООН, онлайн-телеканале Организации Объединенных Наций.

Открытое заседание состоится в 15:00 по местному времени во Дворце мира в Гааге, во время которого председатель Суда судья Джоан Э. Донохью зачитает вердикт. Ввиду пандемии COVID-19 только члены Суда и представители государств-участников дела будут присутствовать в Большом зале правосудия.

Трансляция будет доступна по следующей ссылке: https://www.icj-cij.org/en/multimedia- live-original.